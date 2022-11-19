Як правильно носити світловідбивачі: патрульні дали поради пішоходам (фото)

Найефективнішими місцями для встановлення флікерів є рухливі частини тіла людини

Патрульна поліція надала поради, як правильно носити світловідбивачі на одязі. Про це перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив у Facebook.

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За його словами, найефективнішими місцями є рухливі частини тіла людини – кінцівки, суглоби, тулуб. Точність реакції водіїв на пішоходів, у яких світловідбивачами позначені тулуб та кінцівки, становить 80%. Якщо світлоповертачі лише на ногах і тулубі – 64%. Лише на тулубі – 53%, лише на ногах – 50%. Точність реакції на людей у звичайному одязі становить 33%.

«Справа в тому, що водієві для адекватної оцінки ситуації на дорозі потрібно не тільки помітити світлоповертаючий елемент, а й зрозуміти, що це пішохід, та визначити напрямок його руху», – зазначив Білошицький і додав, що до таких висновків дійшли за результатами досліджень у Школі оптометрії та зору Технологічного університету в Брісбені (Австралія).

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Нагадаємо, 9 листопада так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП під Генічеськом.

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