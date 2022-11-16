Кличко повідомив про ситуацію зі світлом у Києві

Ситуація з дефіцитом електроенергії у Києві залишається складною

У столиці застосовуються погодинні, а також аварійні відключення електроенергії

Ситуація з енергопостачанням в столиці, як і в багатьох регіонах країни, складна. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Мережа електропостачання Києва об’єднана з національною системою енергопостачання. І вчора ворог поцілив у багато об’єктів в Україні. Саме з цим були пов’язані масові відключення світла. Наразі систему стабілізували. Але ситуація з дефіцитом електроенергії залишається складною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за розпорядженням «Укренерго», застосовуються погодинні, а також аварійні відключення електроенергії. Роблять це енергетики, щоб зберегти керованість енергосистеми.

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Крім того зазначається, що не зважаючи на всі складності тепло зараз в оселях киян є.

«Об’єкти критичної інфраструктури столиці забезпечені генераторами та пальним на випадок відключень», – додав Кличко.

Нагадаємо, 15 листопада Росія вчергове завдала масованого удару по Україні. Унаслідок влучання російських ракет пошкоджено 15 енергооб’єктів. За даними Повітряних сил, із понад 90 випущених окупантами ракет збито 73, із 10 «Шахідів» збито всі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що росіяни атакували столицю. Рашисти потрапили у житлові будинки.

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Відомо, що внаслідок вчорашньої масованої атаки на Київ пошкоджені два житлових будинки, загинула людина.