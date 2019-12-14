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    Події в Україні

    Укрпошта запустила онлайн-передплату на газети та журнали

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    Укрпошта запустила онлайн-передплату на газети та журнали

    Тепер передплата журналів і газет також діджиталізується – Смілянський

    Сервіс поки працює у тестовому режимі. Клієнти можуть обрати будь-яке загальнодержавне або іноземне друковане видання, а також електронні видання. Загалом каталоги налічують понад 3 тис. індексів газет і журналів.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

    Для оформлення передплати потрібно зайти до розділу «Передплатити» на сайті «Укрпошти». Після цього обрати видання, вказати передплатний період та перемістити до «кошика». У ньому можна завершити оформлення передплати.

    «Тепер передплата журналів і газет також діджиталізується. Це не тільки сучасний спосіб оформлення видань, а ще й підтримка друкованих медіа. Сподіваємося, що це дозволить збільшити кількість передплати, а прихильники використання онлайн-послуг скористаються новим сервісом», – зазначив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

    Нагадаємо, «Укрпошта» 5 грудня прийняла в аеропорту Бориспіль борт Боїнг 747 з майже мільйоном посилок з «чорної п’ятниці», близько 100 працівників топ-менеджменту і апарату центрального офісу допомагали відсортовувати отримання. 

    Укрпошта Ігор Смілянський діджиталізації
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