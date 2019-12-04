Перед епічною бійкою з Ляшком Герус за державний кошт літав снідати з німецькими депутатами, - Москаль



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Геннадій Москаль: Боюся, народ таки спитає зі своїх слуг, і комусь буде боляче

Перед феєричною бійкою з Олегом Ляшко у залі офіційних делегацій «Борисполя» Андрій Герус, знаменитий відновленням імпорту електроенергії з країни-агресора, за державний кошт літав снідати з депутатами Бундестагу в Берлін. Про це написав у Facebook колишній губернатор Закарпаття, голова громадської організації «Народ України проти корупції» Геннадій Москаль.

«Тобто спочатку ця людина (Андрій Герус) в інтересах Ігоря Коломойського сприяє відновленню імпорту електрики з Росії — країни, яка за будь що намагається нас знищити всіма можливими засобами; згодом ця ж людина-депутат для чогось летить снідати в Берлін із місцевими депутатами, а повернувшись в Україну, в залі офіційних делегацій отримує по писку від Ляшка, — зауважує Москаль. — Мені здається, тут доречно поставити одне-єдине запитання: а за чий рахунок банкет?»

«Виборці подібних «слуг народу» вже поступово починають розуміти, що епоха бідності, як їм і обіцяли, таки закінчилася; тільки закінчилася вона не для народу, а для його «слуг», вірніше — слуг Коломойського й самого олігарха, — підкреслив Москаль. — З часом подібне розуміння прийде й щодо інших обіцянок «СН». І коли люди побачать, як красиво їх «розвели» «нові обличчя» — ці ж самі обличчя почнуть так само «рихтувати», як і обличчя Геруса — і в залах офіційних делегацій аеропортів, і в Конча-Заспах, і по дорозі до коханок, замовлених завдяки діджиталізації прямо з парламенту, і, можливо, навіть в темних кулуарах Ради».

«Боюся, народ таки спитає зі своїх слуг, і комусь буде боляче», — резюмував Геннадій Москаль.

Зазначимо, громадська організація «Народ України проти корупції» отримала відповідь від інформаційного управління апарату Верховної ради щодо офіційних відряджень голови парламентського комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг Андрія Геруса («Слуга народу») за кордон. Як випливає з відповіді на інформаційний запит, надісланої нам за підписом керівника управління Тараса Пастушенка, пан Герус протягом 5-6 листопада перебував в офіційному відрядженні в Берліні (ФРН). Згідно з документом, мета цього оплачуваного платниками податків закордонного відрядження депутата — «участь у парламентському сніданку з членами Німецького Бундестагу».

Як повідомлялось, 19 листопада місцевий Бориспільський суд відпустив Ляшка на поруки депутатів Ради Вікторії Сюмар («Євросолідарність») і Михайла Волинця («Батьківщина»).

Прокуратура повідомила ексдепутату Ради Ляшку про підозру в побитті голови комітету парламенту з питань енергетики Геруса в аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко і народний депутат, глава комітету з ПЕК Андрій Герус побилися 6 листопада в аеропорту «Бориспіль». Радикал звинуватив «слугу народу» в тому, що той відкрив імпорт електроенергії з країни-агресора Росії, чим зрадив національні інтереси України.

Згодом Герус опублікував фото після бійки з Ляшком.

Бійку Ляшка з Герусом у поліції кваліфікували як погрозу або насильство щодо державного діяча.

Нагадаємо, 31 жовтня обидва політики зустрічалися в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера». Тоді Герус відмовився відповідати на питання Ляшка і демонстративно покинув студію.

Зазначимо, 18 вересня Верховна Рада прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України у сфері використання ядерної енергії», в який глава енергетичного комітету парламенту Андрій Герус пролобіював правку - дозволити закуповувати українським споживачами імпортну електроенергію за двосторонніми договорами.

За словами Геруса, імпорт повинен був здійснюватися з Білорусі. Проте з 1 жовтня почалася поставка електроенергії з Росії в режимі імпорту. За даними джерела на ринку, імпорт здійснюється компанією «Юнайтед Енерджі», яку пов'язують з Ігорем Коломойським. За першу половину жовтня імпорт електроенергії з Росії виріс майже в два рази - з 2,4 млн кВт-год до 4,5 млн кВт-год на добу. На початку листопада він збільшився в порівнянні з середньодобовим показником за жовтень втричі - до 12 млн кВт-год / добу.