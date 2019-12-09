Літак з мільйоном посилок. В «Укрпошті» похизувались результатами «чорної п’ятниці»



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Фото: facebook.com

Ігор Смілянський розповів що відсортовувати відправлення будуть протягом усього тижня

«Укрпошта» 5 грудня прийняла в аеропорту Бориспіль борт Боїнг 747 з майже мільйоном посилок з «чорної п’ятниці», близько 100 працівників топ-менеджменту і апарату центрального офісу допомагали відсортовувати отримання. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

«У четвер, ми прийняли в Борисполі борт Боїнг 747 з майже мільйоном посилок на борту, як наслідок вдалих продажів чорної п'ятниці. По-перше, це круто, що наша міжнародна команда уможливила такі обсяги і на експорт і на імпорт. По-друге, зрозуміло, що такі обсяги обробити в звичайному режимі практично неможливо, особливо поки немає автоматизації», - написав він.

Смілянський зазначив, що на ці вихідні близько 100 співробітників топ менеджменту і апарату центрального офісу вийшли сортувати посилки. «Це було суто добровільно, і я хочу щиро подякувати колегам за їх участь. Я чим зміг, також допоміг і навіть злегка попрацював постачальником піци, для відновлення після зміни», - додав він.

Очільник «Укрпошти» розповів, що відсортовувати відправлення будуть протягом усього тижня.

«Протягом усього цього тижня волонтери з центрального офісу і Київської дирекції, а також залучені компанії з аутсорсингу, продовжать допомагати розбирати завали, а колеги в Полтаві, Одесі та Львові через перенаправлення потоків допоможуть це зробити ефективніше. Чого вже домоглися: експорт - дрібні пакети обробляємо день в день, посилки - 2-3 дні. Імпорт: прості посилки і листи також в графіку, працюємо над скороченням відставання по реєстрованим і експрес», - резюмував Смілянський.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п'яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.

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