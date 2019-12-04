Керівник «Укрпошти» пояснив, чому немає «зради», незважаючи на збільшення витрат з бюджету



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Ігор Смілянський назвав сьогоднішній день упевненим кроком до крутого майбутньому «Укрпошти»

Усі витрати Смілянський пообіцяв повернути «підвищеною капіталізацією»

Прийняття урядом нового тарифу на доставку пенсій та субсидій на 2020 рік – це не просто перемога, а й упевнений крок до крутого майбутньому «Укрпошти». Про це написав генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський у Facebook.

Смілянський подякував прем'єр-міністу Олексію Гончаруку, міністру інфраструктури Владиславу Криклію та міністру соціальної політики Юлії Соколовській. «Ви зробили те, чого не змогли і не хотіли зробити до вас 15 років», - наголосив він.

Гендиректор «Укрпошти» висловив окрему подяку міністру фінансів Оксані Маркаровій за розуміння в цьому питанні і пообіцяв: «…повернемо підвищеною капіталізацією».

«Хотів потролити попередніків, які вартували нашій компанії два втрачених роки у її розвитку, але буду вище цього (вони знають, хто вони). Краще поясню, що означає сьогоднішнє рішення для України в цілому, але особливо для 15-16 мільйонів людей, що живуть в селах і для 800 тисяч людей з інвалідністю», - написав Смілянський.

Тож гендиректор «Укрпошти» пояснив, які переваги для підприємства матиме рішення Кабміну виділити «Укрпошті» 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій:

«1) Укрпошта не скорочуватиме мережу відділень у селах. Більше того, прямо сьогодні я підписую розпорядження про можливість збільшення кількості днів роботи наших відділень і листонош у селах, там де в цьому є необхідність. Що це означає? Зручність для людей, якісні послуги, найкраща доставка газет, вищі доходи листонош і операторів Укрпошти. Найголовніше - це впевненість у завтрашньому дні для 70- тисячного колективу Укрпошти та членів їхніх сімей.

2) Рішення цього питання дає можливість інвестицій у новий транспорт, пересувні відділення і сучасні логістичні центри. А це, у свою чергу, можливість в тому числі найдешевшої доставки ліків у тій місцевості, де немає і не буде аптек, а живуть мільйони людей. Для розуміння, що «вкрали» у Укрпошти за ці два роки: інвестиційна програма на оновлення основних засобів в 2019 році - 87 мільйонів гривень. Це навіть не покриває амортизацію або знос основних засобів в 400+ мільйонів. На 2020 рік плануємо інвест програму на суму понад 1 мільярд гривень. Що називається відчуйте різницю. Це інвестиції в країну, в нові робочі місця і хороші зарплати.

3) Вирішення питання з пенсійним тарифом відкриває можливість залучення стратегічного інвестора, адже зі збитками в мільярд особливо багато охочих не буде. І ця інвестиція сторицею повернеться в державу. Більше того, від гасіння пожеж ми переходимо до нормального 5-річного планування».

Смілянський також пояснив, чому немає «зради», незважаючи на те, що витрати бюджету збільшилися.

«Поточний пенсійний тариф був прийнятий у 2004 році. Тоді мінімальна заробітна плата (а зарплата це 70% витрат Укрпошти) становила 237 гривень. У 2020 році вона буде 4723 - тобто збільшення в 20 разів. За цей час пенсія (а ми отримуємо% від суми доставки) збільшилася в 5,5. рази. Знову ж - відчуйте різницю як це робити послугу, коли темп зростання витрат перевищує зростання доходів у 4 рази.

2) Але ми з розумінням ставимося до витрат бюджету. Тому, гарантуємо, що при прийнятті закону про поштові рахунких Укрпошти, скоротимо витрати бюджету на доставку пенсій протягом 4-5 років до 0. Іншими словами економія для бюджету у разі прийняття закону №6601 складе більше 2 мільярдів гривень на рік.

3) Залучення стратегічного інвестора і продаж в майбутньому акцій Укрпошти принесе державі значно більші суми, ніж воно вкладає сьогодні», - резюмував керманич «Укрпошти».

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року держава забезпечить безоплатну доставку пенсій та субсидій через «Укрпошту» для майже п'яти мільйонів пенсіонерів. Кабмін виділив підприємству 900 млн грн для доставки пенсій та субсидій.