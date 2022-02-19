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    Події в Україні

    «Укрпошта» змушує листонош виконувати план продажу солодощів

    Працівники пошти, які виконали план з продажу цукерок, отримують відсотки із зароблених грошей &ndash; Смілянський - «Укрпошта» змушує листонош виконувати план продажу солодощів

    Працівники пошти, які виконали план з продажу цукерок, отримують відсотки із зароблених грошей – Смілянський

    Фото: UEE

    Керівник підприємства каже, що така практика є, але це нормально

    Керівництво «Укрпошти» ставить співробітникам плани щодо реалізації солодощів відвідувачам відділень. За їхнє невиконання працівникам загрожує звільнення. Через це вони часто змушені купувати солодощі самі у себе – тобто, платити зі своєї кишені. Про це розповів адвокат Клим Братковський у Facebook.

    «У відділенні «Укрпошти» дізнався, що працівники мають план з продажу солодощів. Якщо не виконують, то є негативні наслідки, тому працівники повинні самі купувати солодощі для плану», – написав адвокат.

    Очільник Укрпошти Ігор Смілянський підтвердив слова адвоката. Він вважає це нормальною практикою, що застосовується не лише у ввіреному йому відомстві, а й у багатьох інших компаніях. Мовляв, така практика у світі поширена, і нічого неприродного в тому немає.

    За словами очільника компанії, солодощі входять до так званої «прикасової» групи товарів. Такі продажі практикують в усьому світі. Працівники пошти, які виконали план з продажу цукерок, отримують відсотки із зароблених грошей. Із кожної операції їм йде на рахунок 7,5% від вартості проданого. За словами Смілянського, річний обсяг такої торгівлі зараз становить 1 млрд грн.

    Прибуток від торгівлі іде на зарплату працівникам «Укрпошти».

    «А ви не запитали, скільки вони отримують, коли продають солодощі? Підказую – 7,5% від суми продажу. Прямо собі на рахунок. Такий план є у будь-якій пошті світу – називається прикасова група. Хто не виконує плани, міняємо. Чим це відрізняється від звичайного бізнесу?», – написав голова «Укрпошти».

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    Однак часто, боячись втратити робоче місце, люди змушені самі у себе купувати цукерки, аби виконати план і залишитись на роботі.

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    Теги: адвокат Укрпошта солодощі Ігор Смілянський звільнення
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    «Укрпошта» змушує листонош виконувати план продажу солодощів