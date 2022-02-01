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    «Укрпошта» запустила нову опцію для клієнтів

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    Оплата за відправлення онлайн стягується в два етапи - «Укрпошта» запустила нову опцію для клієнтів
    Оплата за відправлення онлайн стягується в два етапи
    фото: news.dtkt.ua

    Відтепер можна здійснити онлайн-оплату доставки посилок

    Із 1 лютого клієнти «Укрпошти» можуть оплатити вартість відправлення посилок онлайн на офіційному сайті компанії в особистому кабінеті. Послуга буде корисна насамперед тим, хто відправляє кілька посилок за раз, повідомляє поштовий оператор.

    «Оформивши відправлення і сплативши онлайн, залишається всього лише віднести посилки до відділення та вказати номер ШКІ (штрихкодовий ідентифікатор), що суттєво скорочує час, проведений в операційному залі», – йдеться в повідомленні.

    Для клієнтів, що оформлюють відправлення онлайн у особистому кабінеті або за допомогою АРІ, також діє знижка 5% на внутрішні відправлення та 3-15% на міжнародні.

    Ця послуга діє для оформлення відправлень онлайн на внутрішні: «Укрпошта Стандарт», «Укрпошта Експрес» та міжнародні відправлення: «Дрібний пакет рекомендований», «Посилка» та «EMS».

    Оплата за відправлення онлайн стягується в два етапи. Спочатку на картковому рахунку клієнта блокується вартість пересилання відправлення при оформленні у «Особистому кабінеті».

    А у відділенні під час передачі посилки до пересилання адресатові, здійснюється списання з карткового рахунку клієнта «Особистого кабінету» уточненої вартості пересилання відправлень.

    Відповідно, в особистому кабінеті статус «попередня оплата» змінюється на «оплачено».

    Нагадаємо, стало відомо, що робити, коли пошта загубила вашу посилку.

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    Теги: Укрпошта перевезення
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    «Укрпошта» запустила нову опцію для клієнтів