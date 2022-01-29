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    У Києві працівниця пошти накрала марок на 800 тисяч гривень

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    Працівниця київської&nbsp;&laquo;Укрпошти&raquo; вкрала марки на 800 тисяч гривень - У Києві працівниця пошти накрала марок на 800 тисяч гривень
    Працівниця київської «Укрпошти» вкрала марки на 800 тисяч гривень
    фото з відкритих джерел

    Жінці повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем

    Колишню заступницю начальника одного з київських відділень «Укрпошти» підозрюють у крадіжці поштових марок на суму близько 800 тис. гривень. Про це розповіли у пресслужбі столичної прокуратури.

    Згідно з матеріалами досудового розслідування, зазначена службова особа з липня до серпня 2019 року, виконуючи обов'язки начальника відділення поштового зв'язку, привласнила знаки поштової оплати (поштові марки), що належать АТ «Укрпошта», на загальну суму близько 800 тис. гривень.

    Зазначається, що вкраденим жінка надалі розпорядилась на власний розсуд.

    Їй повідомили про підозру в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

    Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

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    Теги: Укрпошта розслідування жінка
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    У Києві працівниця пошти накрала марок на 800 тисяч гривень