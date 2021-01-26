«Укрзалізниця» назвала міста, в які буде курсувати швидкісний потяг Skoda

Компанія розглядає варіанти маршрутів швидкісних поїздів Skoda після ремонту

«Укрзалізниця» вивчає маршрути для задіяння у пасажирських перевезеннях двох швидкісних поїздів Інтерсіті+ виробництва чеської Skoda після їхнього ремонту. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, розглядаються наступні напрямки для курсування електропоїздів Skoda:

відновлення курсування поїзда №720/719 Київ – Харків – Київ;

відновлення курсування поїзда №748/747 Київ – Тернопіль – Київ;

організація тактового руху за маршрутом Київ – Вінниця – Київ.

«Останній варіант цікавий ще й тим, що від нього виграють пасажири, які прямують з Києва до Львова або у зворотному напрямку, адже на сьогодні більшість пасажирів їде до Вінниці саме на львівському Інтерсіті+. Тож у пікові літні та різдвяні періоди цей напрямок стає перевантаженим і вільних місць не вистачає. Розширення прямого сполучення з Вінницею з можливістю курсування двох рейсів на день вивільнить місця до Львова та Перемишля. Після відновлення міжнародного залізничного сполучення це стане у пригоді сотням тисяч пасажирам», – йдеться у повідомленні.

Строки завершення ремонтів залежатимуть від результатів діагностики, яку зроблять у Чехії та у Києві спеціалісти Skoda, а також від термінів постачання виробниками колісних пар, які будуть повністю замінені. Завершення ремонту першого електропоїзда попередньо заплановано вже до кінця 2021 року.

Нагадаємо, новим швидкісним поїздом Укрзалізниці Інтерсіті+ №745/746 Київ – Славське, який почав курсувати більш як місяць тому, вже скористалися майже 20,5 тис. пасажирів.