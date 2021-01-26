  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    «Укрзалізниця» назвала міста, в які буде курсувати швидкісний потяг Skoda

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Електропоїзд EJ675 Skoda City Elephant складається із шести двоповерхових вагонів на 623 місць (46 першого класу, 590 другого класу), він розрахований на швидкість роботи 160 км/год - «Укрзалізниця» назвала міста, в які буде курсувати швидкісний потяг Skoda
    Електропоїзд EJ675 Skoda City Elephant складається із шести двоповерхових вагонів на 623 місць (46 першого класу, 590 другого класу), він розрахований на швидкість роботи 160 км/год
    Фото з відкритих джерел

    Компанія розглядає варіанти маршрутів швидкісних поїздів Skoda після ремонту

    «Укрзалізниця» вивчає маршрути для задіяння у пасажирських перевезеннях двох швидкісних поїздів Інтерсіті+ виробництва чеської Skoda після їхнього ремонту. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Так, розглядаються наступні напрямки для курсування електропоїздів Skoda:

    • відновлення курсування поїзда №720/719 Київ – Харків – Київ; 
    • відновлення курсування поїзда №748/747 Київ – Тернопіль – Київ;
    • організація тактового руху за маршрутом Київ – Вінниця – Київ.

    «Останній варіант цікавий ще й тим, що від нього виграють пасажири, які прямують з Києва до Львова або у зворотному напрямку, адже на сьогодні більшість пасажирів їде до Вінниці саме на львівському Інтерсіті+. Тож у пікові літні та різдвяні періоди цей напрямок стає перевантаженим і вільних місць не вистачає. Розширення прямого сполучення з Вінницею з можливістю курсування двох рейсів на день вивільнить місця до Львова та Перемишля. Після відновлення міжнародного залізничного сполучення це стане у пригоді сотням тисяч пасажирам», – йдеться у повідомленні.

    Строки завершення ремонтів залежатимуть від результатів діагностики, яку зроблять у Чехії та у Києві спеціалісти Skoda, а також від термінів постачання виробниками колісних пар, які будуть повністю замінені. Завершення ремонту першого електропоїзда попередньо заплановано вже до кінця 2021 року.

    Нагадаємо, новим швидкісним поїздом Укрзалізниці Інтерсіті+ №745/746 Київ – Славське, який почав курсувати більш як місяць тому, вже скористалися майже 20,5 тис. пасажирів.

    Теги: Харків Київ Укрзалізниця Вінниця потяг Тернопіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies