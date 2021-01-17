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    Суспільство

    «Укрзалізниця» хоче відновити сполучення з територіями поблизу окупованого Криму

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; хоче відновити сполучення з територіями поблизу окупованого Криму - «Укрзалізниця» хоче відновити сполучення з територіями поблизу окупованого Криму
    «Укрзалізниця» хоче відновити сполучення з територіями поблизу окупованого Криму

    З гуманітарної та економічної точки зору для компанії є невигідним припинення пасажирського сполучення з непідконтрольними Україні територіями та Росією, зазначив Жмак

    Глава компанії Укрзалізниця Володимир Жмак повідомив, що його відомство працює над відновленням жд-сполучення з територіями, які межують із Кримом.

    Про це Жмак у ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, в сам Крим ми заїхати не можемо», - заявив Жмак.

    Нагадавши також про відновлення сполучення з Авдіївкою, Жмак зазначив, що з гуманітарної та економічної точки зору для компанії є невигідним припинення пасажирського сполучення з непідконтрольними Україні територіями та Росією.

    «З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення, природно це позначається на наших економічних показниках», - повідомив глава Укрзалізниці».

    Володимир Жмак також підкреслив, що незабаром для посадки в поїзд буде достатньо пред'явити ксерокопію документів або аналог у додатку «Дія».

    Теги: Крим Укрзалізниця
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