«Укрзалізниця» хоче відновити сполучення з територіями поблизу окупованого Криму

З гуманітарної та економічної точки зору для компанії є невигідним припинення пасажирського сполучення з непідконтрольними Україні територіями та Росією, зазначив Жмак

Глава компанії Укрзалізниця Володимир Жмак повідомив, що його відомство працює над відновленням жд-сполучення з територіями, які межують із Кримом.

Про це Жмак у ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми працюємо над тим, щоб відновити сполучення з територіями, які прилягають до Криму. На жаль, в сам Крим ми заїхати не можемо», - заявив Жмак.

Нагадавши також про відновлення сполучення з Авдіївкою, Жмак зазначив, що з гуманітарної та економічної точки зору для компанії є невигідним припинення пасажирського сполучення з непідконтрольними Україні територіями та Росією.

«З економічної точки зору всі ці обмеження є негативним фактором для нашої економіки. Ми втратили транзитні вантажі, ми втратили пасажирське сполучення, природно це позначається на наших економічних показниках», - повідомив глава Укрзалізниці».

Володимир Жмак також підкреслив, що незабаром для посадки в поїзд буде достатньо пред'явити ксерокопію документів або аналог у додатку «Дія».