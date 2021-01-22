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    Економіка та фінанси

    Укрзалізниця на відкритому аукціоні змогла суттєво підвищити вартість своїх вагонів

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    Головна мета &laquo;UZ-Cargo&raquo;&nbsp;&ndash; забезпечити прозорість фінансових потоків, підвищити якість управління кожним видом діяльності - Укрзалізниця на відкритому аукціоні змогла суттєво підвищити вартість своїх вагонів
    Головна мета «UZ-Cargo» – забезпечити прозорість фінансових потоків, підвищити якість управління кожним видом діяльності

    «UZ-Cargo» з метою посилення позицій Укрзалізниці в сфері вантажоперевезень розробила план встановлення ринкових цін на використання вантажних вагонів

    Новостворена філія «UZ-Cargo» АТ «Укрзалізниця» провела низку аукціонів на використання вагонів за ринковими цінами. Так, за останні два дні на вказаних аукціонах було продано 5 лотів загальною кількістю понад 505 тис. вагоновідправлень. Про це йдеться в прес-релізі компанії.

    «Підкреслимо, що кінцева вартість ставки залишається сталою і конкурентоспроможною – 480 гривень. Отже, Укрзалізниця пропонує всім бажаючим компаніям придбати необхідний рухомий склад зручними невеликими об’ємами, сформованими на основі підрахунку відсотка утилізації вагонів парку. Безпосередньо для компанії дана ініціатива забезпечує додатковий прибуток та гарантує збереження рухомого складу у робочому стані», – йдеться в заяві компанії.

    Як раніше повідомила народний Ольга Василевська-Смаглюк в своєму офіційному телеграмм-каналі, у грудні ціна вагону складала 343 грн на добу. Відповідно, Укрзалізниця укладає довгострокові договори за ціною значно вищу поточної ціни на ринку.

    Нагадаємо, що «UZ-Cargo» з метою посилення позицій компанії в сфері вантажоперевезень розробила план встановлення ринкових цін на використання вантажних вагонів.

    Головна мета «UZ-Cargo» – забезпечити прозорість фінансових потоків, підвищити якість управління кожним видом діяльності та підготуватися до появи приватних конкурентів на ринку залізничних перевезень.

    Теги: Укрзалізниця залізниця Ольга Василевська-Смаглюк
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