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    «Укрзалізниця» призупинить продаж квитків

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    Продажу квитків призупинять на 15 хвилин - «Укрзалізниця» призупинить продаж квитків
    Продажу квитків призупинять на 15 хвилин
    Фото з відкритих джерел

    Причиною зупинки продажу квитків є регламентні роботи, які розпочнуться о 13:00

    «Укрзалізниця» 21 січня призупинить продаж квитків на потяги.

    Про це повідомила пресслужба підприємства у Telegram.

    Зазначається, що причиною зупинки продажу квитків є регламентні роботи, які розпочнуться о 13:00.

    Продажу квитків призупинять на 15 хвилин.

    «У зв’язку з плановими регламентними роботами 21 січня о 13:00 продаж квитків буде призупинено на 15 хвилин. Просимо вибачення за тимчасові незручності», ‒ йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, міністр інфраструктури анонсував подорожчання залізничних квитків.

    До відома, ще у грудні минулого року «Укрзалізниця» повідомила, що у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

    До слова, менеджмент Укрзалізниці придумав, на кого перекинути неприбуткові приміські перевезення.

    «Укрзалізниця» почне продавати квитки на потяги через Viber та Telegram.

    Теги: тарифи міністр Укрзалізниця квиток перевезення
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