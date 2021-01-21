«Укрзалізниця» призупинить продаж квитків

Причиною зупинки продажу квитків є регламентні роботи, які розпочнуться о 13:00

«Укрзалізниця» 21 січня призупинить продаж квитків на потяги.

Про це повідомила пресслужба підприємства у Telegram.

Зазначається, що причиною зупинки продажу квитків є регламентні роботи, які розпочнуться о 13:00.

Продажу квитків призупинять на 15 хвилин.

«У зв’язку з плановими регламентними роботами 21 січня о 13:00 продаж квитків буде призупинено на 15 хвилин. Просимо вибачення за тимчасові незручності», ‒ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, міністр інфраструктури анонсував подорожчання залізничних квитків.

До відома, ще у грудні минулого року «Укрзалізниця» повідомила, що у 2021 році планує щомісяця підвищувати тарифи на пасажирські перевезення.

До слова, менеджмент Укрзалізниці придумав, на кого перекинути неприбуткові приміські перевезення.

«Укрзалізниця» почне продавати квитки на потяги через Viber та Telegram.