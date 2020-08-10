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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» відновлює потяги до Галичини і Буковини

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    &laquo;Укрзалізниця&raquo; додала ще два потяги до руху міжміських поїздів в межах України - «Укрзалізниця» відновлює потяги до Галичини і Буковини
    «Укрзалізниця» додала ще два потяги до руху міжміських поїздів в межах України

    З середини серпня відновлюється рух потягів Івано-Франківськ – Київ та Чернівці – Київ

    Зі столиці пасажири зможуть доїхати залізничним транспортом до Галичини та Буковини. «Укрзалізниця» призначає ще два поїзди далекого сполучення: №43/44 Івано-Франківськ — Київ та №118/117 Чернівці — Київ. Про це повідомляє пресслужба підприємства.

    Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ — Київ відправиться з Івано-Франківська 15 серпня і курсуватиме через день у непарні дати. Із Києва  — 16 серпня і курсуватиме через день у парні дати.

    Поїзд №118/117 Чернівці — Київ вирушить із Чернівців 13 серпня і курсуватиме щовівторка, щочетверга та щонеділі. З Києва поїзд вирушить 14 серпня і курсуватиме щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці.

    Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах.

    «Укрзалізниця» наполягає, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

    Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

    Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», «Укрзалізниця» в рамках посилення безпеки перевезень встановить відеокамери у поїздах, а також тривожні кнопки. Окрім того, буде задіяна воєнізована охорона і підрозділи так званих провокаторів для попередження крадіжок на вокзалах.

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