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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» відновила зупинку потягів у Тернополі та Луцьку

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    <p>З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль</p> - «Укрзалізниця» відновила зупинку потягів у Тернополі та Луцьку

    З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль

    Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин

    «Укрзалізниця» 8 серпня відновила зупинку потягів у Луцьку та Тернополі після послаблення у регіонах карантинних заходів.

    Про це повідомляє офіційний сайт «Укрзалізниці».

    Зокрема було скасовано обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:

    • №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,
    • №98/97 Ковель-Київ,
    • №88/87 Ковель-Новоолексіївка,
    • №12/11 Одеса-Львів,
    •  №81/82 Київ-Ужгород,
    • №49/50 Київ-Трускавець,
    • №136/135 Чернівці-Одеса,
    • №108/107 Одеса-Ужгород,
    • №110/109 Львів-Херсон,
    • №86/85 Львів-Новоолексіївка,
    • №715/716 Київ-Львів.

    Також відсьогодні відновлено зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль

    «Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються «Укрзалізниці», – заявили у компанії.

    Як відомо, Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин.

    До слова, «Укрзалізниця» відновлює рух ще 14 приміських поїздів.

    Укрзалізниця потяг залізниця Луцьк Тернопіль карантин
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