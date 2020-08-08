«Укрзалізниця» відновила зупинку потягів у Тернополі та Луцьку
З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль
Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин
«Укрзалізниця» 8 серпня відновила зупинку потягів у Луцьку та Тернополі після послаблення у регіонах карантинних заходів.
Про це повідомляє офіційний сайт «Укрзалізниці».
Зокрема було скасовано обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:
- №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,
- №98/97 Ковель-Київ,
- №88/87 Ковель-Новоолексіївка,
- №12/11 Одеса-Львів,
- №81/82 Київ-Ужгород,
- №49/50 Київ-Трускавець,
- №136/135 Чернівці-Одеса,
- №108/107 Одеса-Ужгород,
- №110/109 Львів-Херсон,
- №86/85 Львів-Новоолексіївка,
- №715/716 Київ-Львів.
Також відсьогодні відновлено зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль
«Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються «Укрзалізниці», – заявили у компанії.
Як відомо, Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин.
До слова, «Укрзалізниця» відновлює рух ще 14 приміських поїздів.