«Укрзалізниця» відновила зупинку потягів у Тернополі та Луцьку



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З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль

Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин

«Укрзалізниця» 8 серпня відновила зупинку потягів у Луцьку та Тернополі після послаблення у регіонах карантинних заходів.

Про це повідомляє офіційний сайт «Укрзалізниці».

Зокрема було скасовано обмеження на зупинку у Тернополі та Луцьку для наступних поїздів:

№41/42 сполученням Дніпро-Трускавець,

№98/97 Ковель-Київ,

№88/87 Ковель-Новоолексіївка,

№12/11 Одеса-Львів,

№81/82 Київ-Ужгород,

№49/50 Київ-Трускавець,

№136/135 Чернівці-Одеса,

№108/107 Одеса-Ужгород,

№110/109 Львів-Херсон,

№86/85 Львів-Новоолексіївка,

№715/716 Київ-Львів.

Також відсьогодні відновлено зупинку у Луцьку та Тернополі електричок. З 10 серпня буде відновлено зупинку усіх приміських поїздів, що курсують через Луцьк та Тернопіль

«Рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються «Укрзалізниці», – заявили у компанії.

Як відомо, Луцьк і Тернопіль з 8 серпня послабили карантин.

До слова, «Укрзалізниця» відновлює рух ще 14 приміських поїздів.