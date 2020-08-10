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    Події в Україні

    В українських поїздах встановлять відеокамери

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    В українських поїздах встановлять відеокамери та тривожні кнопки - В українських поїздах встановлять відеокамери
    В українських поїздах встановлять відеокамери та тривожні кнопки

    «Укрзалізниця» введе воєнізовану охорону в поїздах і встановить в вагонах камери і сигнальні кнопки

    «Укрзалізниця» облаштує пасажирські поїзди системою відеоспостереження у рамках програми підвищення безпеки перевезень. Як повідомляє пресслужба підприємства, в рамках розробленої програми компанія планує посилити співпрацю з Міністерством внутрішніх справ, ввести воєнізовану охорону в поїздах і встановити в вагонах відеокамери й сигнальні кнопки.

    Також в планах Укрзалізниці сформувати так звану групу «провокаторів» для боротьби з безквитковими перевезеннями й боротьбою з крадіжками на вокзалах.

    За словами в.о. глави «Укрзалізниці» Івана Юрика, розроблена програма буде представлена на наступному тижні.

    «Мета нашої комплексної програми – це чіткий алгоритм спільних дій поїзних бригад, правоохоронців, воєнізованої охорони, які в підсумку підвищать рівень безпеки й комфорту пасажирів під час подорожі», – зазначив він.

    Нагадаємо, як раніше повідомляв «Главком», щоб уникнути колапсу перевезень залізницею, необхідно якнайшвидше реформувати «Укрзалізницю». Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Україна 24».

    «Реформа «Укрзалізниці» перезріла. І тут зараз ключове питання – призначення якісного менеджменту. Бо якщо не буде сформовано команди, яка не знає як реформувати і що робити далі, то нічого не вдасться зробити. Ми ж бачимо, що кадрове питання на «Укрзалізниці» вже не вирішується більше року. Тобто три тимчасові керівники протягом цього останнього року», - розповів Омелян.

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