Через сходження вагонів вантажного потягу у Запоріжжі затримується низка поїздів

З рейок зійшли чотири вагони

Затримка очікується до двох годин

Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Таким чином, очікується затримка до двох годин наступних поїздів:

№72 Київ – Запоріжжя,

№142 Маріуполь – Одеса,

№120 Запоріжжя – Львів,

№119 Львів – Запоріжжя,

№116 Київ – Бердянськ.

Фото huyevoezp/ instagram

В Укрзалізниці вибачилися перед пасажирами за незручності.

Як повідомлялося, Молдова відновлює рух потяга Кишинів – Одеса. За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28.08.2021 року призначається курсування пасажирського поїзда 642/641 Одеса – Кишинів – Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси о 10:55

Нагадаємо, через артилерійський обстріл, який здійснили російські окупаційні війська з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. Обстріл розпочався зранку 28 серпня, працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.