Через сходження вагонів вантажного потягу у Запоріжжі затримується низка поїздів
З рейок зійшли чотири вагони
Затримка очікується до двох годин
Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Таким чином, очікується затримка до двох годин наступних поїздів:
- №72 Київ – Запоріжжя,
- №142 Маріуполь – Одеса,
- №120 Запоріжжя – Львів,
- №119 Львів – Запоріжжя,
- №116 Київ – Бердянськ.
В Укрзалізниці вибачилися перед пасажирами за незручності.
Як повідомлялося, Молдова відновлює рух потяга Кишинів – Одеса. За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28.08.2021 року призначається курсування пасажирського поїзда 642/641 Одеса – Кишинів – Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси о 10:55
Нагадаємо, через артилерійський обстріл, який здійснили російські окупаційні війська з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. Обстріл розпочався зранку 28 серпня, працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.