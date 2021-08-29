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    Через сходження вагонів вантажного потягу у Запоріжжі затримується низка поїздів

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    З рейок зійшли чотири вагони - Через сходження вагонів вантажного потягу у Запоріжжі затримується низка поїздів

    З рейок зійшли чотири вагони

    Фото huyevoezp/ instagram

    Затримка очікується до двох годин

    Через сходження чотирьох вагонів вантажного поїзда під станцією Запоріжжя-2 кілька пасажирських рейсів будуть курсувати зміненим маршрутом через Запоріжжя-Ліве – Вільнянськ – Запоріжжя-1.

    Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

    Таким чином, очікується затримка до двох годин наступних поїздів:

    • №72 Київ – Запоріжжя,
    • №142 Маріуполь – Одеса,
    • №120 Запоріжжя – Львів,
    • №119 Львів – Запоріжжя,
    • №116 Київ – Бердянськ.
    Фото huyevoezp/ instagram
    Фото huyevoezp/ instagram

    В Укрзалізниці вибачилися перед пасажирами за незручності.

    Як повідомлялося, Молдова відновлює рух потяга Кишинів – Одеса. За погодженням ДП «Молдовська залізниця» з АТ «Укрзалізниця» з 28.08.2021 року призначається курсування пасажирського поїзда 642/641 Одеса – Кишинів – Одеса відправленням з Одеси о 18:36, прибуттям до Кишинева о 22:33, відправленням з Кишинева о 07:09, прибуттям до Одеси о 10:55

    Нагадаємо, через артилерійський обстріл, який здійснили російські окупаційні війська з непідконтрольної Україні території, рух поїздів у Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежено. Обстріл розпочався зранку 28 серпня, працівників станції Авдіївка та пасажирів було евакуйовано в укриття.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь Київ Одеса Укрзалізниця Львів залізниця
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    Через сходження вагонів вантажного потягу у Запоріжжі затримується низка поїздів