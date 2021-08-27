Новий скандал в «Укрзалізниці». Посадовці купували запчастини у «ЛНР»

Запчастини для поїздів і вагонів постачали під виглядом «інноваційної» продукції

Серед організаторів оборудки був громадянин Росії, який і вступив у змову з представниками «Укрзалізниці»

Служба безпеки України викрила схему закупівлі неякісних запчастин для «Укрзалізниці», які виробляли на окупованій території Луганської області.

Як повідомляє СБУ, запчастини для поїздів і вагонів постачали під виглядом «інноваційної» продукції, а в організатором схеми був громадянин Росії.

За попередніми висновками експертів, запчастини не відповідали технічним умовам експлуатації, що ставило під загрозу роботу контактної мережі «Укрзалізниці», вартість якої понад 3 млрд гривень.

Встановлено, що громадянин РФ спільно із високопосадовцями держпідприємства закуповували запчастини за завищеною у 10 разів ціною через підконтрольну росіянину комерційну структуру в Києві.

В рамках кримінального провадження на продукцію накладено арешт. Слідчі дії тривають. СБУ встановлює всіх причетних до схеми.

До слова, 27 серпня «Укрзалізниця» показала нові та відремонтовані вагони. Виставка, яка демонструє оновлення рухомого складу, буде відкрита для пасажирів на столичному вокзалі 27 та 28 серпня з 09:00 до 18:00.

Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.

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