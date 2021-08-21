Освітній омбудсмен поскаржився на повідомлення «Укрзалізниці» для пасажирів

Потяг зупинився за 300 метрів від перону Одеського вокзалу, а співробітники «Укрзалізниці» не пояснили пасажирам ані причину затримки, ані скільки доведеться стояти

Сергій Горбачов зауважив, що співробітники «Укрзалізниці», які відповідають за комунікацію, «марно отримують гроші»

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов під час мандрівки до Одеси зіткнувся із поганим сервісом та непрофесійною комунікацією «Укрзалізниці». Так, за п’ять хвилин до прибуття на вокзал у Одесі потяг зупинився.

«Оголошення у вагоні: «Наш потяг затримується з технічних причин. Команда залізничників працює над усуненням проблеми. Про час затримки буде оголошено додатково». Нагадаю: потяг стоїть у 300 метрах від перону одеського вокзалу. Генії комунікації. Заспокоїли», – розповідає про інцидент Сергій Горбачов на своїй сторінці у Facebook.

У результаті потяг стояв близько години, однак за цей час пасажирам так і не пояснили ані причину затримки, ані скільки вона ще триватиме.

У коментарях до публікації Сергія Горбачова з’явилася відповідь «Укрзалізниці» на закид.

«Щиро перепрошуємо за ситуацію, яка склалась. Іноді, дійсно, трапляються випадки запізнення поїздів з різних як технічних, так і технологічних причин. Зупинка потягу не була передбаченою та є вимушеною.

Наші співробітники докладають максимум зусиль щодо дотримання графіка руху поїздів та впровадження всіх необхідних організаційно-технічних заходів для покращення обслуговування пасажирів», – ідеться у коментарі.

На таке пояснення Сергій Горбачов зауважив, що співробітники «Укрзалізниці», які відповідають за комунікацію, «марно отримують гроші».

«Бо ваше повідомлення – зразок непрофесійної роботи та неповаги до пасажирів, які вас утримують. Коректне повідомлення сьогодні вночі мало би бути приблизно таким – і складатися з трьох частин людською мовою, а не жахливим канцеляритом: що сталося, що робиться, чого очікувати», – написав мовний омбудсмен.

Він також сформував зразок такого повідомлення та виклав у коментарях.

«Шановні пасажири!

На жаль, за маршрутом прямування нашого потяга стався нещасний випадок.

Зараз робиться все можливе для надання допомоги людині та якомога швидшого відновлення руху потягів.

Ми не знаємо наразі, коли відновиться рух, але негайно повідомимо, як тільки буде нова інформація. Дякуємо за розуміння», – ідеться у дописі.

Раніше повідомлялося, що компанія «Укрзалізниця» у п’ятницю 20 серпня о 13:30 запускає у перший рейс рarty вагон. Він курсуватиме на Київський дитячій залізниці.

Нещодавно «Укрзалізниця» в оригінальний спосіб збільшила кількість місць у потягах. Для збільшення кількості вивезених пасажирів і зменшення кількості безквиткових «Укрзалізниця» почала продавати плацкартні місця на 53, 54. Раніше ці місця використовувались для провезення безквиткових та зберігання брудної білизни.

Також «Укрзалізниця» потрапила у скандал через новий «елітний» потяг Київ-Одеса. Розміри вагона не відповідають київському перону – між ними велика відстань.