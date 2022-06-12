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    Події в Україні

    Уранці в Бердянську лунали вибухи (відео)

    За попередніми даними, вибухнула підстанція - Уранці в Бердянську лунали вибухи (відео)

    За попередніми даними, вибухнула підстанція

    фото: скріншот відео

    Масштаби руйнувань уточнюються

    Сьогодні зранку, 12 червня, в тимчасово окупованому військами РФ Бердянську на Запоріжжі пролунали три вибухи, частина міста знеструмлена. Про це повідомляє в Телеграмі місцеве інформагентство «РІА-Мелітополь».

    «У Бердянську ранок почався з вибухів. Три вибухи – і пів міста без світла», – йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, вибухнула підстанція. Масштаби руйнувань уточнюються.

    Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.

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    Теги: росія окупанти війна обстріл Україна окупація #stoprussia
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    Уранці в Бердянську лунали вибухи (відео)