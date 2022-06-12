Уранці в Бердянську лунали вибухи (відео)

Масштаби руйнувань уточнюються

Сьогодні зранку, 12 червня, в тимчасово окупованому військами РФ Бердянську на Запоріжжі пролунали три вибухи, частина міста знеструмлена. Про це повідомляє в Телеграмі місцеве інформагентство «РІА-Мелітополь».

«У Бердянську ранок почався з вибухів. Три вибухи – і пів міста без світла», – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, вибухнула підстанція. Масштаби руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, триває 109-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть штурмові дії на Донбасі, але успіху не мають.