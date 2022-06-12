Що було б з Україною, якби не Байден?

Американці щиро допомагають Україні і роблять усе необхідне щоб допомога поставлялась на фронт вчасно

З кожним днем війни наші партнерськи відносини з США стають все міцнішими і міцнішими

20 січня 2021 року, опівдні за вашингтонським часом, Сполучені Штати Америки отримали нового президента.

Ним став Джо́зеф Робіне́тт Ба́йден-моло́дший, відомий як Джо Ба́йден.

Переважна більшість українців з великим оттимізмом сприйняли обрання президентом США Джо Байдена.

Обрання Джо Байдена – великого друга України, президентом великої країни, всиляло, в нас українців, великі надії і сподівання.

Ми тоді ще не знали і переважна більшість українців і не здогадувалась, що саме ця людина, яку американський народ наділив президентськими повноваженнями, зіграє видатну роль в сучасній

А поки йшла церемонія інавгурації, в якій чинний президент Трамп відмовився бути на ній присутнім, і було не зрозуміло яким чином новообраному перезиденту буде передана ядерна валіза. Але, американці розумні люди, рішення знайшли.

Це був другий випадок за усю історію США, коли чинний президент не був присутній на церемонії інавгурації новообраного президента.

Трамп важко відходив від влади і по сьогоднішній день не визнав перемогу Джо Байдена.

Його прибічники навіть організували безпрецедентний штурм Капітолію.

В той період, коли відбувались ці події, я публічно висловлював припущення, що цей штурм Капітолію був організований прокремлівською агентурою, яка разом з своїми надхненниками не могла змиритись з тим, що Трамп втратив владу. Головна мета цієї дуже серйозної провокації – посіяти в країні хаос, підірвати довіру до влади, створити внутрішню нестабільність і громадянський конфлікт.

Як відомо, Конгрес США, який знаходиться в Капітоліі – є вершина влади США. Саме тому в Конгресі США повинні були бути затверджені протоколи виборчих комісій кожного штата. І тільки після затвердження цих протоколів відкривався шлях Джо Байдену, як беззаперечному переможцю чергових виборів президента США, для офіційної церемонії інавгураціі, яка і завершає виборчий процес і з моменту принесення присяги новообраний президент вважається що заступив на посаду президента США.

Тобто, захват Капітолію і знищення офіційних протоколів про результати виборів, могло бути підставою що унеможливила інавгурацію.

В будь якому разі довіра до легітимності влади предидента була б істотно підірвана і це могла дуже обмежити можливості Джо Байдена на посту президента США.

На це і був мабудь розрахований цей антибайденовський шабаш, який організували його вороги і вороги американського народу.

Але, заколотникам нічого зробити не вдалося – Капітолій не захопили, протоколи мужні американці врятували і владі президента Джо Байдена нічого не загрожує.

Путін програв. План підрива демократії в США не вдався. Його наслідки Путін в повній мірі відчув після того як розпочав широкомасштабну війну проти України.

Це була величезна поразка Путіна і яка істотно вплинула на подальші його дії.

Ми зараз можемо чітко собі уявити, що було б, якби не відбулось зміни влади в США, то реакція американської влади на агресію Путіна проти України, носила б зовсім інший характер, і руки у Путіна були б повністю розв’язані.

Але, на наше щастя, американський народ обрав своім президентом Джо Байдена і відстояв його право зайняти пост президента США.

А тепер після більш ніж трьох місячної кровопролитної війни, яку розпочав Путін проти України, побачивши і оцінівши усі жахіття цієї путінської агресії, давайте спробуємо зпрогнозувати, а що б з нами було, якби 20 січня 2021 року до влади в США не прийшов Джо Байден і залишилась минула влада.

Можна без перебільшення прогнозувати – сотні тисяч убитих, закатованих, зґвалтованих українців. Зявилося б десятки концентраційних таборів, таких собі українських Освенціємих чи Дахау, куди були б запроторені мільйони українців, які підлягали знищенню, як колись євреї.

Сотні тисяч, а може і міліони українців вже направлялись би в райони Крайньої Півночі, зокрема – Таймир, де повинні були померти.

За цей час, окупанти майже повністю знищили б усі атрибути української державності і від нашого суверенітету нічого не залишилось.

Значна територія, колись багатої і процвітаючої України, була б перетворена в суцільну Бучу чи Маріуполь.

Украінська мова і все що асоціювалось з Україною, було б заборонено, усі хто виступав би проти цього насильства, були б знищені тисячами росгвардійців і кадирівців, які денацілізували Україну.

Українці і украінська мова залишились лише в діаспорі і серед тих, хто встиг вирватись в Європу.

ООН повністю паралізована організація, яка нічого не здатна була б протиставити нахабності агресора.

НАТО було б перелякане швидким успіхом Путіна і зосередилось би на тому, щоб не спровокувати Путіна на агресію проти європейських країн – членів НАТО.

Свого часу, деякі європейські країни теж ублажали Гітлера, даючи йому можливість безкарно знищувати європейські країни і народи. Навіть оголосивши війну Гітлеру, коли той розпочав агресію проти Польщі – нічого не зробили, щоб врятувати жертву агресії – Польщу і польський народ.

Врешті решт це закінчилось тим що розпочалася Друга світова війна.

Путін теж розраховував на те, що європейські країни, крім глибокого занепокоєння, нічим іншим Україні не допоможуть.

Залишались тільки США. Це реальна світова держава, яка була спроможна протистояти Путіну, надавши Україні максимально можливу допомогу у захисті своєї країни.

Але не факт, що така допомога була б надана, якби в січні 2021 року у Білому Домі залишався Трамп. Його політика ізоілюціонізма тобто не втручання у світові проблеми, а концентрація на внутрішніх питаннях країни, була б політичною мотивацією для того щоб обмежитись занепокоєнням агресією Путіна. Зараз уже важко сказати, хто був автор цієї політичноі доктрини він сам, чи йому її хтось підсказав. Але фактом є те, що така позиція минулої влади США майже гарантовано залишила Україну наодинці з агресором.

Але, на щастя для нас українців, усього цього не сталося.

Українці з перших хвилин агресії стали героїчно на захист своєї країни і ціною величезного самопожертвування і відчайдушного героїзму зірвали бліцкріг Путіна.

Це стало можливим і завдяки американській зброї – Джевеліни і Стінгери зіграли видатну роль.

Однозначна і надзвичайно конкретна антипутінська позиція державної влади США була головною рушійною силою, ака дозволила сформувати потужну антипутінську коаліцію,запровадити максимально жорсткі санкції проти путінської Росіі, забезпечити максимально можливу допомогу Україні з боку світового співтовариства.

Все це стало можливим, тільки завдяки США, які очолили цей світовий антипутінський фронт.

І головною дієвою особою, якій вдалося переконати лідерів великих світових країн максимально включитись в підтримку і надання допомоги Україні у її війні з Путіним, був президент Сполучених Штатів Америки – Джо Байден.

Тільки завдяки американському народу і народам та лідерам європейських країн, Україна гідно дає відсіч Путіну, зберегла свою державність і Збройні Сили України, щоденно проявляючи відчайдушну мужність і відвагу, наближають нашу перемогу над путінськими варварами.

Те що вже зробив американський народ і його президент, увійде навіки в історію, як приклад реального втілення справедливості і демократії на міждержавному рівні.

В США, як і в будь якій їхній країні світу, незважаючи на величезний економічний потенціал є свої внутрішні проблеми, які впливають на рівень життя американців. Підвищилась інфляція, зросли ціни і з’явились інші негаразди, які впливають на політичну привабливість чинної влади серед виборців, але американський народ мужньо переносить ці труднощі, оскільки усвідомлює, що війна в Україні, якщо не зупинити і не розгромити агресора, може в будь який час, охопити увесь світ і прийти в кожну американську сім’ю.

Президент Джо Байден, досвідчений державний і політичний діяч, він не може не усвідомлювати, що погіршення економічного стану і як наслідок погіршення рівня життя виборців, може мати для нього політичні наслідки.

Але, Джо Байден, як світовий лідер не може не усвідомлювати, що якщо США і він як президент відмовиться від максимально можливої допомоги Україні і відмовиться від світового лідерства у боротьбі з Путіним – світ дуже швидко опиниться на межі Третьої світової війни, яка вже формально розпочалася, але поки що не вийшла за межі України.

І американська і переважно світова еліти це вже усвідомлюють і незважаючи на певні економічні проблеми, нарощують допомогу Україні.

Для того щоб було зрозуміло про які масштаби допомоги йде мова, достатньо назвати декілька цифр, які стосуються допомоги США, яка вже надана – за період війни Україні було надано допомоги на 64 млрд долларів США. Сюди входить уся допомога і військова і економічна і гуманітарна. Особливо треба зазначити що це допомога, яка надається безоплатно. І головним ініціатором цієї допомоги є Джо Байден.

Для порівняння можна назвати ще одні цифри – 66 млрд доларів США – це приблизний річний бюджет міністерства оборони Росіі.

Зараз багато розмов про ленд-ліз, що озброєння дуже повільно надається і не в тих обсягах які необхідні.

Можна припустити, що такі розмови в основному ведуть наші ідеологічні вороги, або політичні диверсанти до яких слід віднести і кримлівських пропагандистів, мета яких дискредитувати ленд-ліз і американську допомогу.

Тут треба пояснити, що зараз в Україну ідуть поставки допомоги без будь яких затримок і в межах 40 млрд пакету допомоги, який за поданням Джо Байдена, ухвалив Конгрес США.

Допомога по ленд-лізу почне поступати в Україну лише осінню, коли розпочнеться новий бюджетний рік по американському законодавству.

Крім того, допомога зараз надається Україні достатня і вона охоплює не якісь конкретні види озброєння, а системи цього озброєння, що в рази підвищує її ефективність військового використання. Одна із головних завдань зараз знищити ворожу артилерію. Для цього і потрібні дальнобійні системи, завдяки яким зміниться характер війни на сході і півдні України.

Американці щиро допомагають Україні і роблять усе необхідне щоб допомога поставлялась на фронт вчасно, в тих обсягах які необхідні для перемоги і забезпечується висока вогнева ефективність цієї надсучасної зброї, яка вперше поставляється за межі НАТО – в Україну.

Кремлівські пропагандисти роблять відчайдушні спроби дезінформації, провокацій і прямих диверсій, щоб принизити бойовий дух українських воїнів і применшити видатну роль американського народу і президента США Джо Байдена в тій величезній допомозі, яка надається Україні і яка наближає нашу перемогу.

Але нічого у них не виходить. З кожним днем війни наші партнерськи відносини з США і президентом Джо Байденом стають все міцнішими і міцнішими, що наближає нас до перемоги.

Це буде спільна перемога світової антипутінськоі коаліції проти Путіна і його арміі – варварів, мародерів і ґвалтівників.

І визначне місце в цій перемозі буде належати президенту США Джо Байдену – справжньому світовому лідеру і демократу.

А тепер посудіть самі, що з нами було б, якби до влади в США не прийшов Джо Байден?

Джерело: Обозреватель

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