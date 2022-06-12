Чому країни НАТО затримують передачу танків Україні? Версія від Spiegel

Німеччина не погодила з Іспанією передачу Україні 40 одиниць техніки

Країни-учасниці НАТО мають негласну домовленість про затягування передачі Україні німецьких бойових танків Leopard 2 іспанською стороною. Раніше Мадрид запросив дозвіл на передачу 40 одиниць техніки. Про це пише німецьке видання Spiegel.

«Федеральний уряд попереджав іспанців у телефонних дзвінках, що цей крок буде відхиленням від (цілком неформального та неофіційного, але) рішення всіх західних союзників не постачати Києву танки», – йдеться в повідомленні.

За інформацією новинарів з Business Insider, офіційні особи в Мадриді навіть вибачилися перед Берліном за хвилювання. «Тепер йдеться максимум про десять танків, і це рішення теж не остаточне. Крім того, танки 1990-х років настільки застарілі, що будуть готові до поставки лише через багато місяців», – зазначають на сторінках німецького журналу і супроводжують ці слова цитатою Олафа Шольца про те, що коли справа доходить до поставок зброї, «не існує вічних принципів». Такі слова німецький канцлер промовив під час виступу в комітеті з оборони Бундестагу.

З партнерами ведуться регулярні переговори, але доставка бойових танків «виключена». Однак «абсолютного принципу» в цьому напрямку немає, тому тема постачання Україні зброї залишиться публічно розмитою.

Раніше стало відомо, що Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard 2 іншим країнам.

Нагадаємо, як повідомлялося, Іспанія готова передати Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки Leopard.