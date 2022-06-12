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  4. Чому країни НАТО затримують передачу танків Україні? Версія від Spiegel
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    Політика

    Чому країни НАТО затримують передачу танків Україні? Версія від Spiegel

    З партнерами ведуться регулярні переговори, але доставка бойових танків &laquo;виключена&raquo; - Чому країни НАТО затримують передачу танків Україні? Версія від Spiegel
    З партнерами ведуться регулярні переговори, але доставка бойових танків «виключена»
    фото з відкритих джерел

    Німеччина не погодила з Іспанією передачу Україні 40 одиниць техніки

    Країни-учасниці НАТО мають негласну домовленість про затягування передачі Україні німецьких бойових танків Leopard 2 іспанською стороною. Раніше Мадрид запросив дозвіл на передачу 40 одиниць техніки. Про це пише німецьке видання Spiegel.

    «Федеральний уряд попереджав іспанців у телефонних дзвінках, що цей крок буде відхиленням від (цілком неформального та неофіційного, але) рішення всіх західних союзників не постачати Києву танки», – йдеться в повідомленні.

    За інформацією новинарів з Business Insider, офіційні особи в Мадриді навіть вибачилися перед Берліном за хвилювання. «Тепер йдеться максимум про десять танків, і це рішення теж не остаточне. Крім того, танки 1990-х років настільки застарілі, що будуть готові до поставки лише через багато місяців», – зазначають на сторінках німецького журналу і супроводжують ці слова цитатою Олафа Шольца про те, що коли справа доходить до поставок зброї, «не існує вічних принципів». Такі слова німецький канцлер промовив під час виступу в комітеті з оборони Бундестагу.

    З партнерами ведуться регулярні переговори, але доставка бойових танків «виключена». Однак «абсолютного принципу» в цьому напрямку немає, тому тема постачання Україні зброї залишиться публічно розмитою.

    Раніше стало відомо, що Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard 2 іншим країнам.

    Нагадаємо, як повідомлялося, Іспанія готова передати Україні зенітно-ракетні комплекси та бойові танки Leopard.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Німеччина НАТО війна Іспанія Україна озброєння окупація #stoprussia
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    Чому країни НАТО затримують передачу танків Україні? Версія від Spiegel