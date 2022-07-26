Уряд повідомив скільки Україна отримала гуманітарної допомоги після 24 лютого

Близько мільйона українців звернулись до держави по тимчасове житло

За останній тиждень на територію країни поставлено понад 22 000 тонн гуманітарної допомоги. З початку військової агресії РФ, до України вже надійшло понад 683 000 тонн вантажів гуманітарної допомоги.

Як розповів на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, уряд також продовжує допомагати з житлом для внутрішніх біженців. Станом на сьогодні забезпечено розміщення понад 940 000 осіб. Створено онлайн платформу booking.help.gov.ua, де в реальному часі можна знайти собі прихисток.

За словами Тимошенка, на всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи.

На Житомирщині продовжується розмінування територій Народицької селищної територіальної громади. Роботи тривають у селах Нова Радча, Рубеживка, Стара Радча, Тичків. Ліси та прилеглі території зазначених сіл залишаються ймовірно небезпечними. Мережі газопостачання працюють у штатному режимі. Відновлено подачу газу у шести селах. Села Вільхова, Ровба та Тичків, на жаль, ще не газифіковано. Електроенергією забезпечено усі деокуповані населені пункти.

Київська область. Продовжується ліквідація завалів наслідків бомбардувань та обстрілів. На сьогодні проведено всі необхідні ремонтно-відновлювальні роботи та забезпечено споживачів області послугами з водопостачання та відведення.

На жаль, ще трапляються прикрі випадки мародерства та крадіжок. Однак поліція, як завжди на сторожі закону й правопорядку. Винні будуть притягнені до відповідальності.

Сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. Зокрема, мова йде про Охтирський, Тростянецький та Лебединський райони області. Там комунальникам довелося прикласти чимало зусиль для відновлення мереж газо-, водо- та електропостачання. Станом на сьогодні всі наслідки пошкоджень ліквідовано, системи працюють в штатному режимі.

Чернігівська область активно ремонтує садочки, які були пошкоджені внаслідок бойових дій, щоб прийняти своїх маленьких відвідувачів вже найближчим часом. Ремонтні бригади працюють у 6 садочках Чернігова та області – селах Дмитрівка, Слабин та Ніжині. В садочках № 57, 64 та 77 йдуть відновлювальні роботи загальною вартістю – 10,3 мільйони гривень. Ці садочки відвідували понад 700 дітей.

Харківська область. Продовжуються ракетні, авіаційні, артилерійські, мінометні обстріли з боку російської федерації. Обласна військова адміністрація проводить щоденний моніторинг та збір інформації щодо наслідків військових злочинів сусідньої держави на території області.

Кількість об’єктів пошкодженої критичної інфраструктури та житлового фонду невпинно зростає та на теперішній час становить 9 809 об’єктів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив звернення до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні «газового ленд-лізу» для стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі «газового ленд-лізу» для стабільного проходження опалювального сезону», – зазначив прем'єр.