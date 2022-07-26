Що буде з економікою України восени: прогноз Financial Times

«Круте піке» прогнозують вже за кілька місяців

Восени фінансову ресурси України можуть вичерпатись і економіка «піде в круте піке», незважаючи на домовленість про відстрочку міжнародного боргу на два роки. Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Журналісти зазначають, що через війну щомісячні витрати збільшилися з $250 млн у лютому до $3,3 млрд у травні. Кабмін уже запровадив різке скорочення витрат на повсякденні послуги для покриття своїх військових потреб. Крім того, влада може піти на ще рішучіші заходи.

«Щось має відбутися всередині країни – або підвищити податки, або скоротити витрати, якщо це не критично. Усі думали, що війна скоро закінчиться... Але це триватиме місяці, якщо не роки», – прогнозує професор економіки Каліфорнійського університету в Берклі Юрій Городниченко.

За словами заступниці директора Центру економічної стратегії Марії Репко, будь-які додаткові податки на підприємства можуть призвести до їхнього банкрутства, що тільки посилить гуманітарну кризу. За її словами, якщо масштабне зростання військових витрат збережеться на теперішньому рівні, то восени в країні знову забракне коштів.

Репко також зазначила, що без іноземної підтримки українська економіка «піде у круте піке», а продовжувати бойові дії буде неможливо.

Крім того, іноземний банкір, який співпрацює з українською владою, розповів, що іноземна допомога Києву недостатня та надто повільна, при цьому зобов’язання навпаки дуже великі.

З моменту вторгнення Україна отримала $12,7 млрд фінансової допомоги з обіцяних $38 млрд. Чисті резерви України зараз становлять лише $12,9 млрд проти $19 млрд у лютому.

Цього достатньо на два з половиною місяці, щоб сплатити за імпорт необхідних продуктів: від сільськогосподарських ресурсів до автомобільних запчастин і палива.

Інвестиційний директор британської керівної компанії Abrdn Віктор Сабо вважає, що можливості українського уряду дуже обмежені.

За його словами, Київ може опинитись у ситуації, коли навіть не зможе погасити всі соціальні зобов'язання перед українцями.

«Якщо вони спалять свої резерви, їм доведеться вирішувати, платити солдатам чи медсестрам. У них будуть проблеми з управлінням школами та лікарнями. Це катастрофа», – сказав він.

Нагадаємо, Fitch Ratings прогнозує, що ВВП України в 2022 році впаде на 33%, а в 2023 році зросте на 4%.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).

Також експерти назвали позначку, до якої опуститься ВВП в Україні.

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