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    Економіка

    Газовий лендліз: Шмигаль ухвалив рішення щодо опалювального сезону

    Уряд&nbsp;шукає всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв - Газовий лендліз: Шмигаль ухвалив рішення щодо опалювального сезону
    Уряд шукає всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв
    фото з відкритих джерел

    Триває підготовка до «найскладнішої зими в історії України»

    Кабінет міністрів ухвалив звернення до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні «газового лендлізу» для стабільного проходження опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram.

    «Ухвалили звернення уряду України до уряду Сполучених Штатів Америки щодо надання нашій державі «газового лендлізу» для стабільного проходження опалювального сезону», – зазначив прем'єр.

    За його словами, підготовка до найскладнішої зими в історії України триває. «В цій підготовці ми шукаємо всі можливі інструменти, аби бути готовими до будь-яких сценаріїв», – підкреслив Шмигаль.

    До початку зими в газових сховищах України планують накопичити від 15 до 19 млрд кубометрів газу, наразі запаси складають 11 млрд кубів.

    Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що опалювальний сезон в Україні почнеться вчасно, а тарифи на тепло змінюватися не будуть.

    Як повідомлялося, Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

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    Теги: росія окупанти тарифи міністр війна Україна окупація Денис Шмигаль #stoprussia
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    Газовий лендліз: Шмигаль ухвалив рішення щодо опалювального сезону