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В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото)
Нацполіція Харківської області

Правоохоронці виявили секретне бойове розпорядження рашистів та списки особового складу

Поліцейські на території ліцею в місті Ізюм у підвальному приміщенні вилучили секретну документацію окупантів. Про це повідомляє прсслужба Нацполіції області. 

«Вилучили 13 мішків з документами. Серед виявлених речових доказів – секретне бойове розпорядження військових РФ на вторгнення в Україну, топографічна карта Харківської області з маршрутом руху, списки особового складу військовослужбовців танкових бригад збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото) фото 1
В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото) фото 2

Крім того, знайдено документи структурних підрозділів ВГА Ізюмського району, навчальних закладів, медичних закладів, підприємців та комунальних підприємств.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років.

В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото) фото 3
В Ізюмі виявлено більше 10 мішків із секретними документами РФ (фото) фото 4

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань виявило штаб окупантів із важливою документацією під Лиманом.

Нагадаємо,мМіністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив, що на територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян

23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. 

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Теги: Ізюм Харківщина війна поліція росія окупанти Україна

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