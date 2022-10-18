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На Харківщині вже ексгумувано понад 600 тіл загиблих під час окупації – МВС

Надія Клочко
glavcom.ua
На Харківщині вже ексгумувано понад 600 тіл загиблих під час окупації – МВС
На звільненій від окупантів Харківщині ексгумовано сотні тіл цивільних громадян
фото: Олег Синєгубов

Глава МВС пояснив, що ексгумовані тіла не одразу вдається ідентифікувати, проводяться ДНК-аналізи

На територіях Харківської області, які деокупували від росіян, правоохоронці вже ексгумували понад 600 тіл загиблих цивільних громадян. Про це міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський повідомив у ефірі спільного телемарафону.

«Фактично на території Харківської області ми вже ексгумували понад 600 тіл загиблих. Їх не одразу вдається ідентифікувати, бо з цим є проблема. Зокрема, ідентифікація здійснюється через ДНК-аналіз, тут працюють спеціальні лабораторії. Так, наші міжнародні партнери якраз допомогли нам щодо цього, щоб швидко можна було це робити, але все одно ми розуміємо, що ця робота на тижні, інколи – на місяці, щоб встановити хто саме є закатованим», – повідомляє керівник МВС.

Монастирський уточнив, що у цьому питанні до правоохоронців звертаються родичі, у них беруть відповідні зразки ДНК, їх порівнюють і тільки упродовж певного часу особу закатованого може встановити поліція.

Окремо міністр поінформував, що раніше Верховна Рада ухвалила спеціальний закон про ДНК, який однозначно спростить процедуру ідентифікації тіл загиблих.

«А загалом, звичайно, ми розуміємо, що кожен момент наближення нас до перемоги також розкриває нові воєнні злочини, які вчиняють окупанти», – заявив чиновник.

При цьому, Монастирський зазначив, що на кожній території, визволеній від РФ, правоохоронці зустрічають приблизно те саме, – тут йдеться і про наявність катівень від росіян.

«У підвалах вони катували людей, тіла вивозили за населений пункт, і вже потім ми розкопуємо ці місця масових поховань, майже у кожному населеному пункті», – заявив міністр.

Водночас голова МВС висловив переконання, що світ має знати про те, що відбувається на захоплених Росією територіях.

«Ми розуміємо, що будь-яка окупована територія – це десятки закатованих цивільних людей, полонених, наших українських військових, це – те, з чим ми зустрічаємося щодня», – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 23 вересня у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. 

Також повідомлялося, що на деокупованій Харківщині в Ізюмському районі правоохоронці виявили ще чотири місця масових поховань людей.

Читайте також: «Держава не була готова до такої кількості ДНК-експертиз». Як відбувається пошук тіл загиблих
Теги: Харківщина Денис Монастирський деокупація

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