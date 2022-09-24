В Ізюмі завершено ексгумацію тіл на місці масових поховань, піднято 447 тіл

В Ізюмі завершено ексгумацію тіл на місці масових поховань

Більшість тіл мають ознаки насильницької смерті

У п'ятницю, 23 вересня, у звільненому місті Ізюм Харківської області закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких є діти. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зазначається, що серед загиблих - 425 цивільних осіб, серед яких 5 дітей, та 22 військовослужбовців ЗСУ.

«По кожному ексгумованому тілу слідчими вже призначені судово-медичнi експертизи. Ми очікуємо на їхні результати і будемо вживати всіх необхідних заходів для встановлення обставин загибелі людей та покарання російських військових», – зазначив керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков.

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Зазначається, що у померлих встановлено наявність тілесних ушкоджень, як-то мінно-вибухових травм, уламкових, вогнепальних та колото-різаних поранень. У декількох загиблих були зв’язані руки, переломані кістки, у низки померлих – мотузка на шиї.

Нагадаємо, окупанти оголосили про вивід своїх військ з Ізюма Харківської області 10 вересня. Після деокупації Ізюму Харківської області у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню окупантів.

Згодом Зеленський розповів про звірства росіян в Ізюмі.