В Одесі кіберполіція заарештувала «мінера»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловіка затримали 8 серпня на території покинутої будівлі санаторію в місті Чорноморськ Одеської області, де він переховувався

39-річний раніше судимий одесит маючи намір заробити грошей, отримував через соціальні мережі від незнайомців замовлення на мінування

В Олесі правоохоронці затримали чоловіка, який робив хибні повідомлення про мінування важливих об’єктів інфраструктури міста. Про це повідомляють у Кіберполіції України.

Зазначається, що 39-річний раніше судимий одесит маючи намір заробити грошей, отримував через соціальні мережі від незнайомців замовлення на мінування об’єктів: школи, лікарні, місця великого скупчення людей тощо.

«Правопорушник надсилав повідомлення переважно електронною поштою використовуючи заходи анонімізації («TOR», «VPN», прив’язував поштові скриньки до віртуальних номерів телефонів). Для кожного зі своїх повідомлень чоловік створював окрему електронну скриньку та мав їх безліч (наприклад «[email protected])», - йдеться у повідомленні.

Під час проведення оперативних заходів правоохоронці встановили IР-адресу користувача, номери мобільних телефонів, які він використовував, та мобільний пристрій.

Правоохоронці поінформували, що зловмисник, здійснивши ряд хибних замінувань, грошей від замовника зловмисник так і не отримав.

Чоловіка затримали 8 серпня на території покинутої будівлі санаторію в місті Чорноморськ Одеської області, де він переховувався. Суд заарештував затриманого на 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі майже 152 тисячі гривень.

Нагадаємо, у липні за неправдиве мінування засудили до одного року позбавлення волі 33-річного одесита.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу, завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, - карається позбавленням волі на строк до 6 років. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки або вчинене повторно, - карається позбавленням волі на строк до 8 років.