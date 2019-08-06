«Нафтогаз» попередив, що Одеса може опинитися без опалення взимку



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Загальна заборгованість АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачання міста Одеси» сягнула майже 1,7 млрд грн

Одеса взимку може залишитися без теплопостачання через заборгованість теплопостачальних підприємств міста перед «Нафтогазом».

Про це 6 серпня повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

«Невиконання АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачання міста Одеси» вимог Положення про покладення спеціальних обов’язків (постанова КМУ від 19.10.2018 № 867) в частині розрахунків за газ ставить під загрозу теплопостачання міста в наступному опалювальному сезоні», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що загальна заборгованість АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачання міста Одеси» сягнула майже 1,7 млрд грн. Зокрема, заборгованість Одеської ТЕЦ перед НАК «Нафтогаз України» складає 840,9 млн грн, наданий в компанію графік погашення заборгованості ТЕЦ виконує лише на 74%.

Для того, щоб мати можливість надалі купувати газ у «Нафтогазу», Одеська ТЕЦ має сплатити не менше, ніж 161,0 млн грн.

У свою чергу, КП «Теплопостачання міста Одеси» заборгувало «Нафтогазу» 836 млн грн. Для досягнення мінімального рівня розрахунків, передбаченого Положенням про ПСО, підприємству необхідно сплатити не менше, ніж 222,4 млн грн.

«Нафтогаз» закликав Фонд державного майна, що здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних та дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог Положення про ПСО та умов, укладених з компанією договорів.

«Нафтогаз» також нагадує, що минулого опалювального сезону саме активні дії представників місцевої влади дозволили уникнути відключення тепла в оселях одеситів. Компанія очікує, що влада міста і цього року виконає свої обов’язки перед громадою і забезпечить стале проходження опалювального сезону в Одесі», - заявили в пресслужбі.