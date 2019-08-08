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    На Одещині невідомі «замінували» поїзд, було евакуйовано більше тисячі пасажирів

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    На Одещині невідомі «замінували» поїзд, було евакуйовано більше тисячі пасажирів

    Правоохоронці отримали повідомлення від невідомих про мінування пасажирського поїзда, який прямував з Дніпра до Києва та наближався до станції Олександрія

    На Одещині через неправдиве повідомлення про мінування пасажирського поїзда відбулися затримки трьох пасажирських поїздів на час від 30 хвилин до двох годин.

    Про це повідомляє пресцентр регіональної філії «Одеська залізниця».

    Зазначається, інцидент стався 7 серпня на станції Олександрія (регіональна філія «Одеська залізниця»).

    Правоохоронці отримали повідомлення від невідомих про мінування пасажирського поїзда, який прямував з Дніпра до Києва та наближався до станції Олександрія.

    «Після повідомлення близько тисячу пасажирів було евакуйовано з вагонів. Пасажири поїздів, серед яких було багато дітей, понад дві години під палючим сонцем були змушені чекати, доки правоохоронці разом із кінологами перевірять рухомий склад на наявність вибухонебезпечних предметів», - говориться у повідомленні.

    Інформація про мінування не підтвердилася.

    По завершенню огляду було надано дозвіл на відправлення поїзда.

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