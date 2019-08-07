У Харкові поліція шукає вибухівку в аеропорту, на залізничному вокзалі й на автостанціях
Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції
У Харкові поліція шукає вибухівку в аеропорту, на залізничному вокзалі й на автостанціях.
Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.
Зазначається, що повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, трьох залізничних і двох автостанцій, залізничного вокзалу, трьох станцій метрополітену, чотирьох житлових будинків і трьох державних установ надійшло в середу на електронну пошту поліції.
«За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Триває огляд приміщень і прилеглої території», - повідомляють у поліції.
Як повідомлялося, жінку, яка «мінувала» київський аеропорт, можуть запроторити до психлікарні.
Також 2 серпня Чернівці другий день підряд «мінували».
Нагадаємо, 30 липня поліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування приміщенні гіпермаркету на вулиці Здолбунівській у Києві.