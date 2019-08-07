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    Події в Україні

    У Харкові поліція шукає вибухівку в аеропорту, на залізничному вокзалі й на автостанціях

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    Наразі триває огляд приміщень і прилеглої території - У Харкові поліція шукає вибухівку в аеропорту, на залізничному вокзалі й на автостанціях
    Наразі триває огляд приміщень і прилеглої території

    Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції

    У Харкові поліція шукає вибухівку в аеропорту, на залізничному вокзалі й на автостанціях.

    Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

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    Зазначається, що повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, трьох залізничних і двох автостанцій, залізничного вокзалу, трьох станцій метрополітену, чотирьох житлових будинків і трьох державних установ надійшло в середу на електронну пошту поліції.

    «За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Триває огляд приміщень і прилеглої території», - повідомляють у поліції.

    Як повідомлялося, жінку, яка «мінувала» київський аеропорт, можуть запроторити до психлікарні.

    Також 2 серпня Чернівці другий день підряд «мінували».

    Нагадаємо, 30 липня поліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування приміщенні гіпермаркету на вулиці Здолбунівській у Києві.

     

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