У Харкові поліція шукає вибухівку в аеропорту, на залізничному вокзалі й на автостанціях



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Наразі триває огляд приміщень і прилеглої території

Повідомлення про замінування надійшло на електронну пошту поліції

У Харкові поліція шукає вибухівку в аеропорту, на залізничному вокзалі й на автостанціях.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Зазначається, що повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, трьох залізничних і двох автостанцій, залізничного вокзалу, трьох станцій метрополітену, чотирьох житлових будинків і трьох державних установ надійшло в середу на електронну пошту поліції.

«За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Триває огляд приміщень і прилеглої території», - повідомляють у поліції.

Як повідомлялося, жінку, яка «мінувала» київський аеропорт, можуть запроторити до психлікарні.

Також 2 серпня Чернівці другий день підряд «мінували».

Нагадаємо, 30 липня поліція затримала чоловіка, який повідомив про мінування приміщенні гіпермаркету на вулиці Здолбунівській у Києві.