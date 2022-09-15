Місцеві пабліки повідомили про спрацювання системи ППО

У четвер, 15 вересня, в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

«В Одесі пролунав вибух», – йдеться у повідомленні.

Вибух пролунав через 6 хвилин після оголошення повітряної тривоги. Поки що жодної офіційної інформації про вибух не було.

Разом з тим місцеві пабліки повідомили про спрацювання системи ППО у місті.

Нагадаємо, ввечері, 15 вересня, під час повітряної тривоги жителі Кривого Рогу на Дніпропетровщині та Запоріжжя почули гучні вибухи.

Додамо, триває 204-та доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.