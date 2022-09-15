Під Києвом гримлять вибухи: влада пояснила, що відбувається

Влада заспокоїла мешканців Київської області

Сьогодні, 15 вересня, на Київщині лунатимуть вибухи. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Влада заспокоїла мешканців області: причин для паніки немає.

«На території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!» – йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Нагадаємо, 10 вересня у Полтаві лунали вибухи. Але місцева влада заспокоїла мешканців, зазначивши, що тривають військові навчання.

До слова, правоохоронці Київської області встановили понад 5 тис. військових РФ, які перебували у столичній області після початку повномасштабної війни з Україною.

На початку квітня вся Київщина була звільнена від російських окупантів.