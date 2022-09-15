Під Києвом гримлять вибухи: влада пояснила, що відбувається
Влада заспокоїла мешканців Київської області
Сьогодні, 15 вересня, на Київщині лунатимуть вибухи. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.
Влада заспокоїла мешканців області: причин для паніки немає.
«На території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!» – йдеться в повідомленні Київської ОВА.
Нагадаємо, 10 вересня у Полтаві лунали вибухи. Але місцева влада заспокоїла мешканців, зазначивши, що тривають військові навчання.
До слова, правоохоронці Київської області встановили понад 5 тис. військових РФ, які перебували у столичній області після початку повномасштабної війни з Україною.
На початку квітня вся Київщина була звільнена від російських окупантів.
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