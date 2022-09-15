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Під Києвом гримлять вибухи: влада пояснила, що відбувається

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Під Києвом гримлять вибухи: влада пояснила, що відбувається
У Вишгородському районі проходять навчання саперів
фото з відкритих джерел

Влада заспокоїла мешканців Київської області

Сьогодні, 15 вересня, на Київщині лунатимуть вибухи. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Влада заспокоїла мешканців області: причин для паніки немає.

«На території Вишгородського району проводитимуться навчання для саперів. У планах заходів – відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в громадах області можливо чути вибухи. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!» – йдеться в повідомленні Київської ОВА.

Нагадаємо, 10 вересня у Полтаві лунали вибухи. Але місцева влада заспокоїла мешканців, зазначивши, що тривають військові навчання.

До слова, правоохоронці Київської області встановили понад 5 тис. військових РФ, які перебували у столичній області після початку повномасштабної війни з Україною.

На початку квітня вся Київщина була звільнена від російських окупантів.

Теги: вибух війна військові навчання Київщина

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