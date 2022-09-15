Ймовірні вибухи на Вінниччині та Черкащині. Місцева влада заспокоїла громадян

Наразі офіційної про ситуацію немає

Мешканці Умані та Вінниччини розповіли, що чули вибухи

Удень 15 вересня в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, вслід за цим місцеві мешканці повідомили про те, що в місті Умань на Черкащині та у Вінницькій області чутні вибухи.

Згодом голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив деталі. «Відбій повітряної тривоги: на Вінниччині тихо! Слідкуйте за офіційною інформацією. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ситуація напружена», – написав Борзов.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігорь Табурець заявив, що інформація про вибухи в області не підтвердилися. «В області ситуація стабільна», – написав Табурець.

Як відомо, окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.