Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ймовірні вибухи на Вінниччині та Черкащині. Місцева влада заспокоїла громадян

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ймовірні вибухи на Вінниччині та Черкащині. Місцева влада заспокоїла громадян
Наразі офіційної про ситуацію немає
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Мешканці Умані та Вінниччини розповіли, що чули вибухи

Удень 15 вересня в деяких областях України була оголошена повітряна тривога, вслід за цим місцеві мешканці повідомили про те, що в місті Умань на Черкащині та у Вінницькій області чутні вибухи.

Згодом голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив деталі. «Відбій повітряної тривоги: на Вінниччині тихо! Слідкуйте за офіційною інформацією. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Ситуація напружена», – написав Борзов. 

Голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігорь Табурець заявив, що інформація про вибухи в області не підтвердилися. «В області ситуація стабільна», – написав Табурець. 

Ймовірні вибухи на Вінниччині та Черкащині. Місцева влада заспокоїла громадян фото 1

Як відомо, окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг.

Нагадаємо, 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Читайте також:

Теги: Вінниччина Черкащина тривога

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди влучили рашисти
Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо, куди влучили рашисти
Ймовірні вибухи на Вінниччині та Черкащині. Місцева влада заспокоїла громадян
Ймовірні вибухи на Вінниччині та Черкащині. Місцева влада заспокоїла громадян
Компанії відомого бізнесмена впіймали на несплаті податків на 20 мільйонів, – БЕБ
Компанії відомого бізнесмена впіймали на несплаті податків на 20 мільйонів, – БЕБ
В Україні – повітряна тривога
В Україні – повітряна тривога
Окупанти на Харківщині тримали в підвалі п'ятьох дітей (фото) 
Окупанти на Харківщині тримали в підвалі п'ятьох дітей (фото) 
Кривий Ріг оговтується після удару по греблі
Кривий Ріг оговтується після удару по греблі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
435K
Зеленський потрапив у ДТП: деталі аварії
198K
У мережі з'явилося відео ДТП за участі автівки Зеленського
97K
Гарантії безпеки для України: Кремль розпочав нову істерику
93K
Резніков показав Путіну те, чого в Кремлі точно немає (фото)
86K
Під час промови Зеленського в Ізюмі прогримів вибух: реакція президента безцінна (відео)
55K
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників

Новини

Сильні поділилися силою: Parimatch долучився до збору крові для військових
Сьогодні, 12:54
Під Бахмутом ЗСУ знищили полк російських десантників
Сьогодні, 07:13
П'ять новин 14 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Вчора, 21:03
ЗСУ знищили дев’ять ворожих пунктів управління – Генштаб
Вчора, 07:19
П'ять новин 13 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
13 вересня, 21:08
Авіація ЗСУ вдарила по семи опорних пунктах окупантів – Генштаб
13 вересня, 07:13

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту