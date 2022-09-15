У двох містах України пролунали вибухи
У Кропивницькому спрацювала ППО
Вночі, 15 вересня, у Миколаєві та Кропивницькому пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.
У Кропивницькому вночі чутні звуки вибухи, в місті та області оголошена повітряна тривога.
Ближче до опівночі повітряна тривога була оголошена в низці областей.
Пізніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив, що за попередньою інформацією у місті спрацювала ППО.
«Успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Усі відповідні служби працюють», – написав Райкович.
Разом з тим про звуки вибухів повідомили і жителі Миколаєва. Зазначається, що містяни чули близько п'яти вибухів.
Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали удару по Харкову.
Разом з тим 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.
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