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У двох містах України пролунали вибухи

Альона Боженко
glavcom.ua
У двох містах України пролунали вибухи
У Миколаєві та Кропивницькому пролунали вибухи
фото ілюстративне

У Кропивницькому спрацювала ППО

Вночі, 15 вересня, у Миколаєві та Кропивницькому пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві пабліки.

У Кропивницькому вночі чутні звуки вибухи, в місті та області оголошена повітряна тривога. 

Ближче до опівночі повітряна тривога була оголошена в низці областей.

Пізніше голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович заявив, що за попередньою інформацією у місті спрацювала ППО.

«Успішна робота ППО в районі Первозванівської територіальної громади. Усі відповідні служби працюють», – написав Райкович.

Разом з тим про звуки вибухів повідомили і жителі Миколаєва. Зазначається, що містяни чули близько п'яти вибухів.

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали удару по Харкову

Разом з тим 14 вересня під час повітряної тривоги ворог вдарив ракетами по Кривому Рогу. По місту вдарили вісім ракет. Також загарбники поцілили двома ракетами у передмістя Запоріжжя.

Теги: вибух окупанти Миколаїв Кропивницкий ворог тривога

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