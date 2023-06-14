В Одесі пролунали вибухи

Жителям регіону слід перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги

У ніч на 14 червня в Одесі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне Одеса».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«В Одесі потужні вибухи», – написало видання о 2:33.

Повітряну тривогу в Одеській області було оголошено о 2:26. Жителям регіону слід перебувати в укриттях до відбою загрози та дотримуватись інформаційної тиші.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, завершилася 475-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. Протягом минулої доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши 16 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та чотири іранські ударні БпЛА Shahed по об’єктах критичної інфраструктури на Харківщині та житлових будинках у Кривому Розі. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 11 крилатих ракет та один ударний дрон. Крім того, ворог завдав 29 авіаційних ударів та здійснив майже 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.