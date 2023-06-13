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У Кривому Розі пролунали вибухи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Кривому Розі пролунали вибухи
Окупанти атакували Кривий Ріг
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

В усій Україні триває повітрняна тривога, не покидайте укриття

У ніч на 13 червня у Кривому Розі Дніпропетровської області прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

«Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо і не викладаємо в інтернет», – написав він.

Наразі про причини та наслідки вибухів не повідомляється.

Зазначимо, що в усій Україні триває повітрняна тривога. Перебувайте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Як повідомлялося, у ніч на 13 червня російські загарбники знову атакували Україну. Під час повітряної тривоги у Київській області працюють сили протиповітряної оборони

До слова, завершилася 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги: вибух Кривий Ріг тривога

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