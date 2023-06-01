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Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 20 хвилин

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 20 хвилин
Моніторингові канали фіксували ракетну загрозу
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття

У Києві та області повітряна тривога тривала з 7:29 до 7:49. Також небезпека фіксувалася в низці північних і східних регіонів. Моніторингові канали повідомляли про можливу ракетну загрозу з півночі в бік Київщини.

Жителям «почервонілих» областей слід було негайно перейти в укриття та дотримуватись інформаційної тиші.

Мапа тривог станом на 7:32 виглядала так:

Повітряна тривога в Києві та низці областей тривала 20 хвилин фото 1

Нагадаємо, у ніч на 1 червня у Києві пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. У місті та області працювали сили протиповітряної оборони. Уламки ворожих повітряних цілей впали в Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах. Станом на 7:00 троє осіб, серед яких одна дитина, загинули, та десять осіб травмовані, з них одна дитина.

За попередніми даними, загарбники атакували Київ ракетами – імовірно, крилатими та балістичного типу. Усі виявлені повітряні цілі були знищені силами і засобам нашої протиповітряної оборони.

Теги: тривога небезпека Україна

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