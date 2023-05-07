В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)

Ворог знову тероризує місто

Увечері 7 травня в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомляє «Суспільне Одеса».

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Повідомлення про вибух від видання надійшло о 23:39.

Зазначимо, що о 23:39 в області оголошено відбій повітряної тривоги. Однак небезпека досі спостерігається в низці областей. Моніторингові канали повідомляють про активність стратегічних бомбардувальники Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які є носіями гіперзвукових ракет Х-22, а також про загрозу атаки безпілотників із півночі.

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Спікер Одеської обласної віцськової адміністрації Сергій Братчук приблизно о 00:10 поінформував, що регіон зазнав ракетної атаки. Наразі подробиці не розголошуються.

«Одеська область. Відбулася ворожа ракетна атака. Видихніть. Всі інші подробиці – пізніше», – написав він.

Нагадаємо, завершується 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.