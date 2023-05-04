Візит Зеленського до Нідерландів, вибухи у Києві та арешт Труханова. Головне за 4 травня

Президент України озвучив у Гаазі кількість воєнних злочинів, скоєних російською армією за минулий місяць, їх нарахували 6139

Зеленський виступив у Гаазі та зустрівся із королем Нідерландів, суд взяв під варту мера Одеси Труханова, Розвідка США повідомила, чи здатна Росія на новий великий наступ, вибухи у Києві. Ці та інші події 4 травня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

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«Хочемо бачити Путіна тут». Зеленський виступив у Гаазі

Російського диктатора Володимира Путіна потрібно притягнути до відповідальності за військові злочини, які він вчинив в Україні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу у суді Гааги.

Візит Зеленського до Нідерландів: Рютте вказав на важливий сигнал України світу

Сьогоднішній візит президента Володимира Зеленського до Нідерландів є свідченням того, що українці не піддалися російській агресії, а союзники продовжуватимуть підтримувати українців у їх боротьбі. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час пресконференції.

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Україна відчуває підтримку Нідерланів: Зеленський зустрівся із королем

Сьогодні, 4 травня, президент України Володимир Зеленський зустрівся з королем Нідерландів Віллемом-Александром. Про це глава держави повідомив у Telegram.Президент висловив вдячність за всебічну підтримку Нідерландами України в захисті нашої свободи та незалежності, а також за особисту турботу короля та королівської родини про українців, які прибули до Нідерландів у пошуках прихистку від війни.

Суд взяв під варту мера Одеси Труханова

Сьогодні, 4 травня, Спеціалізована антикорупційна прокуратура взяла під варту мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомляє пресслужба САП. «Справа Одеського «Краяну» – міського голову Одеси взято під варту», – йдеться у повідомленні.

Велика націоналізація. Вадиму Новинському приготуватися

Найближчим часом в Україні на одного олігарха стане менше. Влада за підтримки силовиків взяла у лещата бізнес-імперію православного бізнесмена Вадима Новинського. Обвішений санкціями мільярдер, рятуючи свої статки, знайшов п’ятьох кіпріотів, яким передав в управління свої бізнес-активи. Нагадаємо, про схему перереєстрації бізнесу «Главком» писав у публікації «Страсна п’ятниця Вадима Новинського. Як зірвався хитрий план православного мільярдера».

Масований обстріл Херсонщини: вже відомо про 23 загиблих, оголошено триденну жалобу

Кількість загиблих через російський обстріл Херсона 3 травня зросла до 23 людей. Про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толокольніков в ефірі телемарафону.

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Як країни, що розвиваються, використовують протистояння США, Росії та Китаю. Секретні документи

Глобальний порядок денний президента Байдена зіштовхнувся зі значними проблемами, оскільки країни, що розвиваються, прагнуть уникнути загострення протистояння між Сполученими Штатами, Росією та Китаєм, а у деяких випадках використовують це суперництво для власної вигоди. Про це свідчать секретні оцінки американської розвідки.

Розвідка США повідомила, чи здатна Росія на новий великий наступ

Російські війська не зможуть провести масштабний наступ в Україні цього року через брак боєприпасів та живої сили. Про це заявила директор національної розвідки США Авріл Хейнс.

Вибухи у столиці: Кличко повідомив деталі

Уламки збитого російського об’єкта над столицею впали у Солом’янському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Згодом Кличко додав, що рятувальники локалізують пожежу в чотириповерховій будівлі. «У Соломʼянського районі рятувальники локалізують пожежу в 4 поверховій будівлі. Площа загоряння - 50 м кв. За допомогою до медиків ніхто наразі не звертався», – написав мер Києва.

Нагадаємо, триває 435-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.