Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україною шириться повітряна тривога: РФ підняла авіацію (оновлено)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україною шириться повітряна тривога: РФ підняла авіацію (оновлено)
Ворог другу ніч поспіль тероризує Україну ракетами
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» регіонів слід перебувати в укриттях, фіксуються пуски ракет

Повітряна тривога наразі зафіксована в усіх південних, а також у низці північних, центральних і східних областей. Моніторингові канали повідомляють про активність стратегічних бомбардувальники Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які є носіями гіперзвукових ракет Х-22, а також про загрозу атаки безпілотників із півночі. Фіксуються пуски ракет.

Перебуйте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

Оновлено

О 23:35 небезпека поширилася на Київщину та столицю.

Оновлено

О 23:39 оголошено відбої у низці південних областей.

Оновлено

Після 23:47 пролунав відбій на Вінничині та Дніпропетровщині. Однак тривога поширилася на Сумщину та Житомирщину. Після 00:03 знову оголошено небезпеку на Вінничині, відбій – у Запорізькій області.

Мапа тривог зараз виглядає так: 

Україною шириться повітряна тривога: РФ підняла авіацію (оновлено) фото 1

Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.

Теги: ракета небезпека ворог тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
Британська розвідка повідомила, навіщо Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України
24 квiтня, 09:31
Нині у домівках українців завжди є електроенергія
Ракетний удар по Україні: чому російські пропагандисти шоковані
1 травня, 10:45
Генштаб повідомив, на яких напрямках росіяни здійснюють безуспішні атаки
Генштаб повідомив, на яких напрямках росіяни здійснюють безуспішні атаки
28 квiтня, 18:25

Події в Україні

Поблизу Києва працювала ППО, загроза зберігається
Поблизу Києва працювала ППО, загроза зберігається
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
В Одесі пролунав вибух, ворог вдарив ракетами (оновлено)
Україною шириться повітряна тривога: РФ підняла авіацію (оновлено)
Україною шириться повітряна тривога: РФ підняла авіацію (оновлено)
Надзвичайно висока загроза: «Південь» попередив про ризик ракетних ударів
Надзвичайно висока загроза: «Південь» попередив про ризик ракетних ударів
«Кіно про русскій мір». Банкова показала наслідки ворожих обстрілів Бахмута
«Кіно про русскій мір». Банкова показала наслідки ворожих обстрілів Бахмута
Загибель саперів на Херсонщині: кількість жертв зросла до дев’яти
Загибель саперів на Херсонщині: кількість жертв зросла до дев’яти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
32K
Буданов розповів про смертельну хворобу Путіна
9069
Тривожна ніч у Києві. Влада повідомила про збиту ворожу ціль
8534
СБУ затримала Гонсало Ліру. Що далі?
6461
Китайці розлютилися на Путіна через збитий над Києвом «Кинджал»: експерт пояснив, чому
6165
Ракетна атака на Україну та вибухи в Криму: головне за ніч
4884
У багатоповерхівці столиці прогримів вибух

Новини

Війна Росії проти України змусила трансатлантичний альянс працювати разом – Боррель
Вчора, 17:02
У NASA пояснили, навіщо планують запустити чотири малі супутники
Вчора, 16:52
Компанія Twitter визнала недолік однієї зі своїх популярних функцій
Вчора, 16:20
Туреччина відмовилася передати Україні системи С-400
Вчора, 16:06
Знищили 22 безпілотники: РФ продовжує інформувати про «дивовижні перемоги» окупантів
Вчора, 15:57
Сварка Пригожина та Міноборони РФ: Банкова пояснила маневри росіян
Вчора, 15:38

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту