Україною шириться повітряна тривога: РФ підняла авіацію (оновлено)

Жителям «почервонілих» регіонів слід перебувати в укриттях, фіксуються пуски ракет

Повітряна тривога наразі зафіксована в усіх південних, а також у низці північних, центральних і східних областей. Моніторингові канали повідомляють про активність стратегічних бомбардувальники Ту-22м3 в акваторії Чорного моря, які є носіями гіперзвукових ракет Х-22, а також про загрозу атаки безпілотників із півночі. Фіксуються пуски ракет.

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Перебуйте в укриттях та дотримуйтесь інформаційної тиші.

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О 23:35 небезпека поширилася на Київщину та столицю.

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О 23:39 оголошено відбої у низці південних областей.

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Після 23:47 пролунав відбій на Вінничині та Дніпропетровщині. Однак тривога поширилася на Сумщину та Житомирщину. Після 00:03 знову оголошено небезпеку на Вінничині, відбій – у Запорізькій області.

Мапа тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, триває 438-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом цієї доби противник завдав вісім ракетних ударів, зокрема, дві ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, унаслідок чого поранено п'ятьох цивільних громадян. Окрім того, п'ять російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 – по Херсонщині, без втрат. Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області. На жаль, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та інша цивільна інфраструктура.