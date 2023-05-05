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Чи затягнеться в Одесі комендантська година на 9 травня: відомо деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Чи затягнеться в Одесі комендантська година на 9 травня: відомо деталі
9 травня в Одесі посилять заходи безпеки
фото з відкритих джерел

За словами речниці ОК «Південь», Одеська ОВА отримала відповідні рекомендації

Затяжну комендантську годину на 8 та 9 травня поки не планують запроваджувати. Втім військові поки чекають на остаточне рішення від місцевої та обласної влади.  Про це на брифінгу повідомила речниця ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

За словами військової, Одеська ОВА вже отримала відповідні рекомендації.

«Ми надали відповідні рекомендації місцевій владі, все ж таки приймати рішення має обласна військова адміністрація. Яке рішення буде, я думаю, що вони його проголосять. Ми на даному етапі не маємо від них відповіді. наші рекомендації стосується обмеження скупчень людей, а додаткового посилення такого, щоб аж обмеження пересування протягом доби ми не давали», – зазначила Наталя Гуменюк.

9 травня в Одесі посилять заходи безпеки. На вулиці міста вийдуть додаткові патрулі правоохоронців. Громадян просять не порушувати правила.

Комендантська година на Одещині залишається незмінною – з 12 години ночі до 5 години ранку. Та в комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Зазначимо, за ніч 4 травня ворог випустив по Одесі 15 Дронів-камікадзе один з них влучив в гуртожиток. Під час обстрілу ворог використовував нову тактику запускаючи «Шахеди» з напрямку Азовського моря. 

Нагадаємо, суд взяв під варту мера Одеси Труханова. Зважаючи на те, що обвинувачений не вніс 30,866 млн грн застави, визначеної судом, прокурор звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Раніше колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП про зміну запобіжного заходу міському голові Одеси Геннадію Труханову.  Йому збільшили заставу та зобов'язали носити електронний браслет

Як повідомлялося, Труханова та ще низку чиновників мерії Одеси підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету у 2016 році. Тоді вони могли незаконно отримати гроші за допомогою купівлі будівлі збанкрутілого заводу «Краян» за свідомо завищеною вартістю.

Теги: комендантська година війна Одеса Одеська ОДА

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