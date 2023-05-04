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У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)
Бочки горять на відкритій території поряд із заводом «Євробетон»
фото: скрін із відео

Про причини пожежі поки невідомо

У Ставрополі (Північний Кавказ, від підконтрольної Україні території туди щонайменше 500 км) горить склад пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. 

Зазначається, що площа пожежі сягає 100 м² – горять бочки із мазутом.

Пожежі присвоєно другий ранг. Бочки горять на відкритій території поряд із заводом «Євробетон».

Про причини пожежі поки невідомо.

Нагадаємо, вчора Росія заявила, що ЗСУ намагалися вдарити по Кремлю.

У ніч на 4 травня у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

Крім того, у ніч на 4 травня пожежа виникла на НПЗ у Ростовській області.

У ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.

Теги: пожежа вибух росія

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