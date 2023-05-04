У РФ вибухнув склад пально-мастильних матеріалів (відео)

Про причини пожежі поки невідомо

У Ставрополі (Північний Кавказ, від підконтрольної Україні території туди щонайменше 500 км) горить склад пально-мастильних матеріалів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що площа пожежі сягає 100 м² – горять бочки із мазутом.

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Пожежі присвоєно другий ранг. Бочки горять на відкритій території поряд із заводом «Євробетон».

Про причини пожежі поки невідомо.

Нагадаємо, вчора Росія заявила, що ЗСУ намагалися вдарити по Кремлю.

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У ніч на 4 травня у Кранодарському краї РФ загорівся резервуар Ільського нафтопереробного заводу. Пожежа спалахнула внаслідок влучання безпілотника. Про це повідомило російське видання «ТАСС» із посиланням на екстрені служби.

Крім того, у ніч на 4 травня пожежа виникла на НПЗ у Ростовській області.

У ніч на 3 травня у селищі Волна Краснодарського краю РФ, що неподалік від Кримського мосту, горіла нафтобаза.