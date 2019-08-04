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    Події в Україні

    В Одесі за два дні випала двомісячна норма опадів

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    Майже тисяча працівників комунальних служб і 53 одиниці спецтехніки ліквідовують наслідки негоди - В Одесі за два дні випала двомісячна норма опадів
    Майже тисяча працівників комунальних служб і 53 одиниці спецтехніки ліквідовують наслідки негоди

    У мерії кажуть, що потужні дощові потоки рознесли по вулицях міста гори сміття, бруду і каміння

    В Одесі за два дні (3-4 серпня) випала двомісячна норма опадів. Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

    «За інформацією Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з 3 по 4 серпня 2019 року в Одесі випала двомісячна норма опадів. У перші години під час залпової зливи спостерігалися підтоплення вулиць міста, ситуація ускладнювалася безперервним сильним дощем. Як відзначають фахівці, жодна зливова каналізація не здатна моментально відвести таку кількість води з вулиць», – йдеться в повідомленні.

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    У мерії додали, що потужні дощові потоки рознесли по вулицях міста гори сміття, бруду і каміння, внаслідок негоди в районі автовокзалу стався зсув ґрунту, а також був пошкоджений зливовий колектор.

    «На даний момент працівники комунальних служб продовжують ліквідовувати наслідки негоди. Вся підмітально-прибиральна техніка і трактори КП «Міські дороги» працюють на дорогах Одеси. Співробітники підприємства прибирають бруд і каміння», – додали у міські раді.

    За повідомленням, до робіт залучили майже тисячу працівників комунальних служб і 53 одиниці спецтехніки.

    В Укргідрометцентрі прогнозують, що внаслідок переміщення активного циклону в південній частині України, східних, Дніпропетровській і Кіровоградській областях 4 серпня будуть складні погодні умови до кінця доби: сильні грози, пориви вітру і шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град.

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