На Одещині у ДТП загинула дитина



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій не впорався з керуванням під час руху автомобіля

44-річний водій з'їхав з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом та перевернувся, постраждали четверо пасажирів

На Одещині у Біляївському районі біля села Петрове водій ВАЗ 2103 не впорався з керуванням під час руху і спричинив ДТП, внаслідок якої загинув семирічний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Попередньо встановлено, що 44-річний водій з'їхав з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом та перевернувся.

В автомобілі, крім водія, знаходилися ще четверо пасажирів. Всіх їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було доставлено до медичного закладу. Хлопчик помер у лікарні.

Нагадаємо, у місті Люботин на Харківщині легковий автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого троє людей загинули, ще один отримав травми.