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    Події в Україні

    На Одещині у ДТП загинула дитина

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    Водій не впорався з керуванням під час руху автомобіля - На Одещині у ДТП загинула дитина
    Водій не впорався з керуванням під час руху автомобіля

    44-річний водій з'їхав з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом та перевернувся, постраждали четверо пасажирів

    На Одещині у Біляївському районі біля села Петрове водій ВАЗ 2103 не впорався з керуванням під час руху і спричинив ДТП, внаслідок якої загинув семирічний хлопчик.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

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    Попередньо встановлено, що 44-річний водій з'їхав з дороги у кювет, де зіткнувся з деревом та перевернувся.

    В автомобілі, крім водія, знаходилися ще четверо пасажирів. Всіх їх з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості було доставлено до медичного закладу. Хлопчик помер у лікарні.

    Нагадаємо, у місті Люботин на Харківщині легковий автомобіль зіткнувся з фурою, внаслідок чого троє людей загинули, ще один отримав травми.

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