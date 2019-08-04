На сході України лютує негода: сильний вітер залишив без світла 59 населених пунктів



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Сильний вітер повалив десятки дерев, а зливові дощі розмили дороги

Ускладнення погодних умов спостерігаються у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях

На сході України лютує негода. Станом на 17.00 знеструмлені 59 населених пунктів в Одеській, Кіровоградській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що сильний вітер повалив десятки дерев у Запоріжжі та Одесі.

«Станом на 17 годину спостерігаються опади у вигляді дощу у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській, Полтавській та Харківській областях. Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) залишаються знеструмленими 59 населений пункт у 4 областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15, Донецька — 15 , Дніпропетровська—4. До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго», - йдеться в повідомленні.

Рятувальники інформують, що в Одеській області нових підтоплень житлових будинків не спостерігається (через нічну негоду там були випадки підтоплення домогосподарств і підвалів - ред.).

Від Служби автомобільних доріг до ДСНС надійшла інформація, що на 51 км автодороги державного значення Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші, внаслідок потоку дощових вод відбулося часткове підмивання ґрунту земельного полотна проїжджої частини, внаслідок чого з 14:00 введено тимчасове обмеження руху на даній ділянці. Забезпечено об’їзд.

У м. Одеса внаслідок посилення вітру сталося падіння 4 дерев. Для прибирання повалених дерев та відкачування води від ДСНС залучено 11 чоловік особового складу та 3 од. техніки

У місті Запоріжжя внаслідок посилення вітру сталося падіння 20 дерев. Для прибирання повалених дерев від ДСНС залучено 25 чоловік особового складу та 5 од. техніки.

У Дніпропетровській області підрозділами ДСНС прибрано 7 повалених дерев. Здійснено 1 виїзд для відкачування води. Від ДСНС залучено 38 чоловік особового складу та 9 од. техніки.

У Донецькій області для прибирання повалених дерев від ДСНС залучено 20 чоловік особового складу та 5 од. техніки.

Як повідомлялося, в ніч з 3 на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 40 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 25, Кіровоградська – 15.

В Одесі буревій повалив понад два десятки дерев, через падіння яких порвано повітряні кабелі та пошкоджено кілька автівок.

У Краматорську на Донеччині через сильний дощ на Привокзальній площі утворилася калюжа розміром 30 на 30 метрів та глибиною близько метра.