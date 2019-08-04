На Одещині провалилася дорога



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У Службі автомобільних доріг Одеської області повідомили про часткове підмивання грунту і утворення провалів на 51 км траси

Машини направляють в об'їзд через Кароліно-Бугаз - Грибівку - Санжейку

На Одещині на під’їзді до порту Чорноморський трасу «Одеса - Білгород-Дністровський – Монаші» частково підмило і утворилися провали. Машини направляють в об'їзд.

Про це повідомляє Думская з посиланням на Службу автомобільних доріг Одеської області.

«У Службі автомобільних доріг Одеської області повідомили про часткове підмивання грунту і утворення провалів на 51 км траси Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші - /М-15/, під'їзд до порту Чорноморськ. Через НП з 14:00 на цій ділянці дороги введено тимчасове обмеження руху усіх транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для гарантії безпечних і безперервних умов пересування учасників дорожнього руху та проведення аварійно-відновлювальних робіт Службою автомобільних доріг в Одеській області на даній ділянці автодороги вводиться тимчасове обмеження руху з об'їздом автотранспорту ділянкою автомобільної дороги «Н33/ - Кароліно-Бугаз - Грибівка - Санжейка - /М-27/».