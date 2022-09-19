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На базі рашистів в окупованій Кадіївці сталася «бавовна» (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На базі рашистів в окупованій Кадіївці сталася «бавовна» (фото, відео)
Втрати ворога уточнюються
Сергій Братчук/Telegram

Вибух прогримів у районі будівлі Палацу культури, там тривалий час дислокувалися рашисти

На базі російських загарбників у Луганській області вночі прогриміли вибухи. Цю інформацію підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«У тимчасово окупованій Кадіївці на Луганщині хтось вдало покурив у розташуванні рашистів», – йдеться в повідомленні.

Втрати ворога уточнюються.

На базі рашистів в окупованій Кадіївці сталася «бавовна» (фото, відео) фото 1

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що вибух прогримів у районі будівлі Палацу культури ім. Горького. Там тривалий час дислокувалися окупанти.

На базі рашистів в окупованій Кадіївці сталася «бавовна» (фото, відео) фото 2

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 170 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 54 650 рашистів.

До слова, триває 208-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області, організації оборони та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, проводить заходи щодо перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках, вводить резерви та не припиняє ведення повітряної розвідки.

Теги: вибух ворог окупанти ЗСУ війна Луганщина

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