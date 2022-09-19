Розвідка повідомила, де окупанти кинули найбільше техніки, тікаючи від ЗСУ

Найбільшу кількість техніки окупанти залишили в районі Балаклії

На території Харківської області російські окупанти залишили понад 200 одиниць військової техніки. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Інформація про втрати Збройних сил Російської Федерації, які вони понесли під час своєї втечі від української армії, обговорюється серед особового складу окупантів.

«Зокрема про те, що на території Харківської області ними було залишено понад 200 одиниць військової техніки, в тому числі танки «Т-72Б3М», «Т-80БВМ», «Т-80УЕ», «БМП-2», САУ та автомобілі», – відзначають у розвідці.

За їх даними, найбільшу кількість техніки окупанти залишили на території ремонтної бази в районі Балаклії.

Разом з тим у повідомленні зазначається, що збільшується кількість конфліктів між різними підрозділами окупаційних військ через нерівність у ставленні з боку командування.

«Один з батальйонів так званого «Союзу добровольців Донбасу» зазнав великих втрат під час боїв поблизу Авдіївки. Підрозділ доставив своїх поранених до шпиталю в Ростові-на-дону. Втім, персонал шпиталю відмовився надавати медичну допомогу пораненим через відсутність у підрозділу статусу регулярного збройного формування. Адже «Союз добровольців Донбасу» був утворений за програмою добровільної мобілізації БАРС – бойового армійського резерву. В усіх подібних випадках лікарі посилаються на пряму вказівку командування», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, високопоставлений генерал США Марк Міллі заявив, що війна Росії проти України перебуває в новій фазі, коли українські сили захопили стратегічну ініціативу.

Також голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що дії українських військових на полі бою під час боротьби з російськими окупантами фундаментально змінили характер сучасної війни. Він зазначив, що ЗСУ дуже креативно використовують західне озброєння, інколи так, як сили Альянсу ніколи не випробували його у «нормальних» умовах.